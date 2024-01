“Kur paliek arhitektūra? Tās ir šausmas, ja tev ir trīs istabu dzīvoklis – 55 kvadrātmetri!” Šmits kritizē jaunos dzīvokļu projektus Ieteikt







“Tās ir drausmas, kas notiek! Kur paliek arhitektūra? Kad kāds attīstītājs uzbūvēs kaut ko skaistu?” tā TV24 raidījumā “Kur tas suns apraksts” emocionāli jautāja uzņēmējs Aigars Šmits, diskutējot par būvniecības nozari Latvijā, tostarp nekustamo īpašumu – daudzdzīvokļu ēku celtniecību un tā sauktajiem jaunajiem projektiem.

“Nu, tās ir šausmas, ja tev ir trīs istabu dzīvoklis – 55 kvadrātmetri! Tu tur paelpot nevari! Lai man piedod… Un tu būvē…Es atceros ļoti labi tos laikus, kad mēs rēķinājām, – un tas bija tad, kad sākās jauno projektu attīstība, tad galvenais pārdošanas saulis bija, kāpēc vispār to attīstīt, ka mēs no vidējā skaitļa Eiropā atpaliekam divas reizes uz kvadratūru pret iedzīvotāju. Mēs divas reizes atpaliekam!” uzsvēra Šmits, runājot par to, ka Latvijā uz vienu cilvēku ir divas reizes mazāka kvadratūra, nekā vidēji tas bijis Eiropā, kad sākās jauno projektu būvēšanas bums.

“Un mums tā ka jāpaplašina tā telpa, kurā mēs dzīvojam! Ir pagājuši 20 gadi, un mēs maucam pretējā virzienā! Mēs sākam spiesties tikai tāpēc, ka…Nu, redzi, ja mēs izietu uz ielas un pajautāsim katram, kas nāks pretim, – ja jums būtu jāizvēlas, vai jūs gribētu dzīvot jaunā projektā vai vecā projektā? Jaunā gribētu! Ir mazliet mīts, ka jaunajā projektā būs lētāka apsaimniekošana un komunālie maksājumi, jo saliekot kopā, apsaimniekošana vienmēr ir lielāka. Tas nozīmē, ka tas jau tev iedod lielāku maksājumu. Savukārt komunālais maksājums, tas loģiski, ka varētu būt mazliet mazāks, bet atkal tikai ziemas mēnešos, vasarā visi maksā,” savu redzējumu par izmaksām daudzdzīvokļu ēku jaunajos projektos TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts?” klāstīja uzņēmējs Šmits.

Un, kad šie jaunie dzīvokļu projekti tiek uzbūvēti, tad, protams, nav problēmas, vai kāds tur negribētu dzīvot, piebilda Šmits. Runa ir par ko citu – šo te pašreizējo ēku būvniecības stilu, kas uzņēmējam arī liek jautāt, “kur paliek arhitektūra”?