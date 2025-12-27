Izrādās, ka mūzika veikalā nav tikai fona troksnis, bet gan viltīgs gājiens no tirgotāju puses 0
Fona mūzika ir daudz vairāk nekā tikai patīkams troksnis iepirkšanās laikā. Tā tiek izmantota, lai ietekmētu pircēju uzvedību un mudinātu tērēt vairāk, nekā sākotnēji plānots. Pētījumi arī skaidri rāda, ka mūzika būtiski ietekmē mūsu emocijas un tēriņus.
Mūzika – pārdošanas apjomu palielinātāja
GEMA pasūtītajā pētījumā pirmo reizi ar zinātnisku precizitāti pierādīts: fona mūzika var ievērojami palielināt ieņēmumus gan mazumtirdzniecībā, gan ēdināšanas nozarē. Vairāk nekā 200 Vācijas mazumtirdzniecības vietās un restorānos tika salīdzinātas nedēļas ar un bez mūzikas, dokumentējot pārdošanas apjomus, darbinieku uzvedību un citas detaļas.
Rezultāts ir skaidrs: mazumtirdzniecībā pārdošanas apjomi pieaug vidēji par 8%, bet ēdināšanā – aptuveni par 5,5%.
Populārākie žanri un to ietekme
Popmūzika un hiti ir visbiežāk atskaņotie žanri – tos izmanto gandrīz 60% uzņēmumu. Lielākā daļa īpašnieku izvēlas mūziku pēc savas gaumes un atskaņo to no radio vai citām mūzikas straumēšanas platformām.
Mūzika pozitīvi ietekmē ne tikai klientus, bet arī darbiniekus – tā palielina motivāciju un saikni ar uzņēmumu. Restorānos mūzika palīdz viesiem uzturēties ilgāk un veido patīkamāku atmosfēru.
Vai mūzika “strādā” vienmēr? Izrādās, ka nē
2023. gada pētījums, kas analizēja vairāk nekā 150 000 lielveikalu klientu Eiropā, atklāja interesantu tendenci: mūzika spēcīgi ietekmē pārdošanas apjomus tikai darba dienās.
Kāpēc tā notiek?
Pētnieki šo fenomenu skaidro ar “afekta heuristiku” – cilvēki daudz spēcīgāk reaģē uz emocionāliem stimuliem, ja ir garīgi noguruši. Darba dienās iepirkšanās bieži vien ir kā vēl viens pienākums, ko jāveic obligāti, un tā nesagādā prieku.
Un jau kārtējo reizi pierādījās, ka patīkama mūzika mazina stresu, uzlabo garastāvokli un liek klientiem uzturēties veikalā ilgāk. Dati to apliecina: fona mūzika darba dienās var palielināt pārdošanas apjomus pat par 11%.
Savukārt nedēļas nogalēs, kad cilvēkiem ir vairāk laika un iepirkšanās ir mērķtiecīgāka, mūzikas ietekme būtiski samazinās.
Pazīstamās melodijas iedarbojas visefektīvāk
Mūzika ietekmē ne tikai emocijas, bet arī fizioloģiskās reakcijas – sirdsdarbību, spriedzes līmeni un endorfīnu izdalīšanos. Tāpēc veikalu īpašnieki bieži izvēlas atpazīstamus skaņdarbus. Žanrs nav tik svarīgs; būtiski, lai mūzika būtu pazīstama un radītu komforta sajūtu.