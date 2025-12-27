Foto: Karīna Miezāja/LA.LV

Izrādās, ka mūzika veikalā nav tikai fona troksnis, bet gan viltīgs gājiens no tirgotāju puses 0

LA.LV
12:15, 27. decembris 2025
Stāsti Izpēte

Fona mūzika ir daudz vairāk nekā tikai patīkams troksnis iepirkšanās laikā. Tā tiek izmantota, lai ietekmētu pircēju uzvedību un mudinātu tērēt vairāk, nekā sākotnēji plānots. Pētījumi arī skaidri rāda, ka mūzika būtiski ietekmē mūsu emocijas un tēriņus.

“Tā noteikti kļūs par lielu problēmu visā pasaulē,” eksperti brīdina par ļoti nepatīkamas ādas sēnītes infekcijas izplatību 9
Kokteilis
FOTO. 5 latviešu Merilinas Monro: sievietes, kurām piemīt skaistuma ikonas šarms. Dažas pat ir bīstami līdzīgas
Veselam
6 pārtikas produkti, no kuriem būtu ieteicams izvairīties senioriem
Lasīt citas ziņas

Mūzika – pārdošanas apjomu palielinātāja

GEMA pasūtītajā pētījumā pirmo reizi ar zinātnisku precizitāti pierādīts: fona mūzika var ievērojami palielināt ieņēmumus gan mazumtirdzniecībā, gan ēdināšanas nozarē. Vairāk nekā 200 Vācijas mazumtirdzniecības vietās un restorānos tika salīdzinātas nedēļas ar un bez mūzikas, dokumentējot pārdošanas apjomus, darbinieku uzvedību un citas detaļas.

CITI ŠOBRĪD LASA
Labāk palikt mājās! Rīdzinieki aicināti neapmeklēt parkus un kapsētas
TV24
“Tā taču bija!” Vai prognozes par 2025.gadu izrādījās pareizas?
Kādu laiku veikalos bija krējuma, sviesta un citi izstrādājumi… Kur tas viss ir pazudis, un vai šis noteikums ir atcelts?

Rezultāts ir skaidrs: mazumtirdzniecībā pārdošanas apjomi pieaug vidēji par 8%, bet ēdināšanā – aptuveni par 5,5%.

Populārākie žanri un to ietekme

Popmūzika un hiti ir visbiežāk atskaņotie žanri – tos izmanto gandrīz 60% uzņēmumu. Lielākā daļa īpašnieku izvēlas mūziku pēc savas gaumes un atskaņo to no radio vai citām mūzikas straumēšanas platformām.

Mūzika pozitīvi ietekmē ne tikai klientus, bet arī darbiniekus – tā palielina motivāciju un saikni ar uzņēmumu. Restorānos mūzika palīdz viesiem uzturēties ilgāk un veido patīkamāku atmosfēru.

Vai mūzika “strādā” vienmēr? Izrādās, ka nē

2023. gada pētījums, kas analizēja vairāk nekā 150 000 lielveikalu klientu Eiropā, atklāja interesantu tendenci: mūzika spēcīgi ietekmē pārdošanas apjomus tikai darba dienās.

Kāpēc tā notiek?

Pētnieki šo fenomenu skaidro ar “afekta heuristiku” – cilvēki daudz spēcīgāk reaģē uz emocionāliem stimuliem, ja ir garīgi noguruši. Darba dienās iepirkšanās bieži vien ir kā vēl viens pienākums, ko jāveic obligāti, un tā nesagādā prieku.

Un jau kārtējo reizi pierādījās, ka patīkama mūzika mazina stresu, uzlabo garastāvokli un liek klientiem uzturēties veikalā ilgāk. Dati to apliecina: fona mūzika darba dienās var palielināt pārdošanas apjomus pat par 11%.

Savukārt nedēļas nogalēs, kad cilvēkiem ir vairāk laika un iepirkšanās ir mērķtiecīgāka, mūzikas ietekme būtiski samazinās.

Pazīstamās melodijas iedarbojas visefektīvāk

Mūzika ietekmē ne tikai emocijas, bet arī fizioloģiskās reakcijas – sirdsdarbību, spriedzes līmeni un endorfīnu izdalīšanos. Tāpēc veikalu īpašnieki bieži izvēlas atpazīstamus skaņdarbus. Žanrs nav tik svarīgs; būtiski, lai mūzika būtu pazīstama un radītu komforta sajūtu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Samazini mūzikas skaļumu, kad parkojies? Atklāts iemesls, kāpēc cilvēki tā dara
Veselam
Brīdinājums vecākiem! Bērnu un jauniešu vidū ļoti iecienītās austiņas var radīt nopietnas veselības problēmas
RAKSTA REDAKTORS
Vai topošais šoferis drīkst eksāmena laikā izvēlēties, kāda mūzika skanēs mašīnā? Atbild CSDD
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.