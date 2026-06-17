Kur tagad pirkt gaļu Centrāltirgū? Visiem tirgotājiem atrastas jaunas vietas 21
Pēc tam, kad drošības apsvērumu dēļ tika slēgts Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljons, visiem tirgotājiem izdevies nodrošināt alternatīvas tirdzniecības vietas. Kā pēc tirgus apmeklējuma aģentūrai LETA norādīja Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks (NA), daļa tirgotāju jau pārcēlušies uz citiem paviljoniem, bet pie Gaļas paviljona izvietoti arī speciāli treileri.
Viņš skaidroja, ka nakts laikā tirdzniecības vitrīnas pārceltas uz Zivju paviljonu. Turklāt, pie gaļas paviljona novietoti trīs treileri, kur arī iespējama gaļas tirdzniecība.
Savukārt no nākamā gada plānots gaļas tirgotājus pārcelt uz bijušo Sakņu paviljonu, līdz tam pielāgojot paviljonu, tā grīdu, sakārtojot komunikācijas, ledusskapjus un veicot citus darbus.
Politiķis piebilda, ka vakar situācija pārrunāta Rīgas domes koalīcijas padomē, kurā izskanējis atbalsts no visiem politiskajiem spēkiem par tirgus attīstības plānu īstenošanu. Tas ļautu īstenot Centrāltirgus attīstības vīziju, kurā Gaļas paviljonu paredzēts atvēlēt kultūras un mākslas funkcijai.
Jautāts, vai koalīcija varētu atbalstīt opozīcijas pieprasījumu Rīgas Centrāltirgus apsaimniekotāja SIA “Rīgas nami” vadības atbrīvošanai no amata, Ratnieks norādīja, ka jāizvērtē par tirgu atbildīgā valdes locekļa spēja atrisināt krīzes situāciju. Politiķis sagaida, ka radoši risinājumi tiktu atrasti ātrāk.
Savukārt Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs pauda neapmierinātību ar paveikto. “Manā uztverē darbus, kas Centrāltirgū tika veikti pagājušajā naktī, varēja paveikt jau ievērojami agrāk. Tas, ka nedēļu pēc paziņojuma par gaļas paviljona slēgšanu vēl nav nodrošināta tirdzniecība visās vietās, nozīmē, ka tirgus vadībai nav bijis plāna B. To es uzskatu par nolaidību,” teica Kleinbergs.
Viņš apgalvoja, ka tomēr daļa tirgotāju joprojām ir bez tirdzniecības vietām. Tādēļ, tiekoties ar “Rīgas namu” padomi un izpilddirektoru, Kleinbergs prasīs, kurš uzņemsies atbildību par šo situāciju.
Lēmums pieņemts, pamatojoties uz ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu, kurā konstatēts, ka Gaļas paviljona arkveida jumta nesošo tērauda kopņu balstmezglos ir attīstījušies būtiski korozijas bojājumi.
Atsevišķās konstrukciju atseguma vietās novērota aktīva metāla korozija, kas ilgstošā laikā būtiski samazinājusi konstrukcijas elementu nestspēju. Atsevišķās būves nesošajās konstrukcijās ir konstatētas plaisas un deformācijas, informē BVKB.
Jau 2020. gadā veiktajā tehniskajā apsekošanā konstatēti būtiski konstrukciju bojājumi un norādīta nepieciešamība veikt pasākumus to novēršanai, tomēr atkārtotajā apsekošanā secināts, ka konstatētie bojājumi nav novērsti un konstrukciju tehniskais stāvoklis turpinājis pasliktināties, min BVKB.
Kleinbergs uzdevis Rīgas izpilddirektoram Jānim Langem pārbaudīt Rīgas Centrāltirgus apsaimniekotāja SIA “Rīgas nami” vadības rīcību saistībā ar Gaļas paviljonu.