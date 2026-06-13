“Esmu ļoti neapmierināts!” Kleinbergs devies uz Centrāltirgu, lai savām acīm pārliecinātos par situāciju Gaļas paviljonā 1
Vizīte Rīgas Centrāltirgū ceturtdien Rīgas mēram Viesturam Kleinbergam atstājusi rūgtu pēcgaršu. Pēc Gaļas paviljona slēgšanas draudiem viņš personīgi devās uz tirgu, lai iepazītos ar situāciju un aprunātos ar tirgotājiem, kuri nonākuši sarežģītā situācijā.
Sociālajā tīklā “X” Kleinbergs norāda, ka apmeklējis ne tikai Gaļas paviljonu, bet izstaigājis arī visu Centrāltirgus teritoriju.
“Personīgi apmeklēju Rīgas Centrāltirgu un Gaļas paviljonu, kā arī izstaigāju visu tirgus teritoriju,” raksta mērs.
Pēc redzētā viņš neslēpj neapmierinātību, uzsverot, ka par gaidāmo Būvniecības valsts kontroles biroja lēmumu bijis zināms jau iepriekš.
“Esmu ļoti neapmierināts, jo jau trešdien bija zināms, ka BVKB slēgs tirdzniecības telpas gaļas tirdzniecībai, taču vēl šodien nav rasti efektīvi risinājumi.”
Kleinbergs norāda, ka sarunās ar tirgotājiem jutis lielu satraukumu un neziņu par nākotni.
“Aprunājos ar tirgotājiem – viņi ir izmisumā, krāmē gaļu, mēģina to sadalīt un atrast veidus, kā to nogādāt citās tirdzniecības vietās. Šobrīd nav nodrošināta pārcelšanās uz alternatīvām tirdzniecības telpām.”
Pēc mēra teiktā, tirgus teritorijā būtu iespējams rast pagaidu risinājumus, taču tie līdz šim nav izmantoti.
“Redzu, ka arī zivju paviljonā un citos paviljonos būtu vieta, protams, sadarbojoties ar PVD, taču efektīva risinājuma no tirgus puses nav.”
Saistībā ar radušos situāciju Kleinbergs uzdevis Rīgas pilsētas izpilddirektoram izvērtēt, vai atbildīgās amatpersonas rīkojušās pietiekami savlaicīgi.
Vienlaikus viņš uzskata, ka nepieciešams noskaidrot, kā pēdējo gadu laikā izmantoti līdzekļi, kas novirzīti Centrāltirgus attīstībai un remontdarbiem.
“Tāpat jānoskaidro, kur ir palikusi pēdējo piecu gadu laikā Centrāltirgus investīcijām un remontdarbiem novirzītā nauda, un kas ir darīts, lai novērstu šādu situāciju, jo jau 2020. gadā bija zināms par nepieciešamību veikt nopietnus Gaļas paviljona remontdarbus.”
Mērs uzsver, ka pašlaik svarīgākais ir atrast risinājumu tirgotājiem, kuru darbība pēkšņi apstājusies.
Pēc Kleinberga teiktā, situācija skar vairāk nekā 50 uzņēmumus un to darbiniekus.
“Šī situācija skar vairāk nekā piecdesmit uzņēmumus, kuru darbinieki ir izmisumā, jo īsi pirms Līgo svētkiem viņi ir palikuši bez darba un ar preci, kuras daļa, iespējams, ies bojā.”
Kā jau ziņots, BVKB pieņēmis lēmumu liegt ekspluatēt Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljonu, savukārt Rīgas domē par radušos situāciju izcēlusies publiska vārdu apmaiņa starp Rīgas mēru Viesturu Kleinbergu un vicemēru Edvardu Ratnieku. Ratnieks norādījis, ka mērs par iespējamo BVKB lēmumu ticis informēts jau iepriekš, kamēr Kleinbergs pieprasa izvērtēt atbildīgo amatpersonu rīcību un nodrošināt atbalstu tirgotājiem.
Personīgi apmeklēju Rīgas Centrāltirgu un Gaļas paviljonu, kā arī izstaigāju visu tirgus teritoriju.
Esmu ļoti neapmierināts, jo jau trešdien bija zināms, ka BVKB slēgs tirdzniecības telpas gaļas tirdzniecībai, taču vēl šodien nav rasti efektīvi risinājumi.
Aprunājos ar… pic.twitter.com/EdD2bQSdOR
— Viesturs Kleinbergs (@VKleinbergs) June 13, 2026