Centrāltirgus krīze eskalējas: pēc paviljona slēgšanas LPV draud ar demisijas pieprasījumu Rīgas mēram 0
Ņemot vērā publiski izskanējušo informāciju par Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) lēmumu 11. jūnijā slēgt Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljonu, Rīgas domes frakcija “Latvija pirmajā vietā” (LPV) uzskata, ka turpmāka SIA “Rīgas nami” vadības atrašanās savos amatos nav pieļaujama.
Tādēļ LPV frakcijas vadītāja vietnieks Ringolds Balodis ir parakstījis pieprasījumu Rīgas domes priekšsēdētājam V.Kleinbergam ar šādu uzstādījumu: ja SIA “Rīgas nami” valde turpinās darbu un no domes priekšsēdētāja puses 48 stundu laikā, kopš šī pieprasījuma saņemšanas brīža, netiks veiktas apņēmīgas darbības situācijas risināšanai, LPV frakcija izmantos Pašvaldību likumā noteiktās tiesības un rosinās sasaukt Rīgas domes ārkārtas sēdi, kuras darba kārtībā būs jautājums par Rīgas domes priekšsēdētāja atstādināšanu no amata.
Pieprasījumā norādīts, ka LPV Rīgas domes frakcija jau 2025. gada septembrī, vēršot uzmanību uz problemātiku Centrāltirgus Sakņu paviljonā, atkārtoti norādīja uz nepieciešamību izvērtēt SIA “Rīgas nami” vadības atbildību, efektivitāti un spēju realizēt mūsdienīgu attīstības stratēģiju. Toreiz LPV frakcija vēstulē Viesturam Kleinbergam īpaši uzsvēra savas bažas par Gaļas paviljona tehnisko stāvokli: “[…] paviljoni ir neatbilstošā un visbiežāk sliktā apsaimniekošanas stāvoklī. Piemēram, Gaļas paviljons jau ilgu laiku ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī – tek jumts, nav nodrošināta atbilstoša vēdināšana un apkure.”
„Jūs izvēlējāties ignorēt opozīcijas brīdinājumus, uzskatot tos par pārspīlētiem. Šīs politiskās ignorances rezultāts ir redzams šodien – BVKB ir bijis spiests paviljonu slēgt bīstamības dēļ. Kā Rīgas domes priekšsēdētājs Jūs esat politiski un tiesiski atbildīgs par pašvaldības struktūru un kapitālsabiedrību tiesisku, saimnieciski pamatotu un efektīvu darbību,” teikts LPV frakcijas pieprasījumā.