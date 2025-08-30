#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Pixabay

Labas ziņas! Latvijā gaidāma silta diena. Laika prognoze sestdienai 0

LETA
9:09, 30. augusts 2025
Ziņas Dabā

Dienā debesis būs mākoņainas, tomēr vietām uzspīdēs arī saule, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognoze.

Vietām valsts dienvidu daļā gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, dienas vidū tas pierims līdz lēnam. Gaiss iesils līdz +17…+22 grādiem, dienvidaustrumu rajonos būs vēl siltāk, tur iesils līdz +23…+28 grādiem.

Rīgā mākoņains, pēcpusdienā brīžiem debesis skaidrosies. Ievērojami nokrišņi nav gaidāmi, un dominēs lēns ritumu puses vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +20…+21°.

