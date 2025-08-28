#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto. Scanpix/AFP PHOTO / GABRIEL BOUYS

Vēzi vislabāk raksturo vaniļas garša, bet Lauvu – mango: saldējuma horoskops katrai zodiaka zīmei 0

LA.LV
18:51, 28. augusts 2025
Kokteilis Horoskopi un mistika

Katra zodiaka zīme ir īpaša – ar savu raksturu, ieradumiem un pat garšas izvēlēm. Tāpēc nav nekāds brīnums, ka arī saldējumu pasaulē katram piemeklējams savs ideālais variants. Vieniem piestāv klasiskās krēmīgās garšas, citi nevar iedomāties vasaru bez atsvaidzinošiem sorbetiem vai eksotiskiem aromātiem.

Reklāma
Reklāma
Vēstījums no viņpasaules: 12 veidi kā gari cenšas ar jums sazināties
Veselam
Augsts asinsspiediens? 9 augi un garšvielas, kas dabiski palīdz to mazināt
12 lietas, ko sievietes slepeni dara, bet nekad to neatzīst 4
Lasīt citas ziņas

Noskaidro, kāds saldējums vislabāk atbilst Tavai zodiaka zīmei!

Kas jāatceras par šo materiālu – horoskopiem un ar ezotēriku saistītām lietām ir tikai izklaidējošs raksturs, tāpēc aicinām savus ikdienas lēmumus pieņemt, balstoties uz racionāliem apsvērumiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
Satiksmes ministrs dalās būtiskos jaunumos: “Ja vēlēsimies, varēsim izmantot šo iespēju”
“Es devu tev sieru ar…” Roberto Meloni Sardīnijā baro latviešus ar ES aizliegtu produktu
Rudens jau tepat aiz stūra! Tuvojas brīdis, kad pieaugs maksa par siltumenerģiju Rīgā

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Ja esat dzimis vienā no šiem 6 datumiem, jums ir lieliskas izredzes kļūt par miljonāru
Veselam
Darba dienās celies agri, bet brīvdienās mēdz pagulēt ilgāk? 5 ikdienas ieradumi, kas nemanāmi var izraisīt bezmiegu
Veselam
Veselīgai zarnu darbībai: 9 dzērieni, kas stiprina mikrobiomu un uzlabo gremošanu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.