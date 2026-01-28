LA.LV jau iepriekš rakstīju par Granīta ielu Rīgā – šajā ielā aktīvi rit uzņēmējdarbība, ir intensīva satiksmes un gājēju plūsma, taču pašvaldība jau gadiem nevarēja sakārtot šo posmu, parūpējoties par satiksmes dalībnieku drošību.
Iepriekš kuluāros baumoja, ka, lai gan projekts ir izstrādāts, tā realizācija nenotiks arī šogad, taču baumas izrādījās nepatiesas. Rīgas dome ir nolēmusi, ka jau šogad situācija Granīta ielā mainīsies.
Sazinājos ar Rīgas domi, kur šī lieliskā ziņa tiek apstiprināta.
Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departaments ir izstrādājis projektu “Gājēju un veloinfrastruktūras izbūve Granīta ielā posmā no Rīgas robežas līdz Krustpils ielai”.
Projekts paredz gājēju un veloinfrastruktūras izbūvi Krustpils ielā (no Mobilitātes punkta “Šķirotava” līdz Granīta ielai) un Granīta ielā (no Krustpils ielas līdz Rīgas robežai), nodrošinot teritorijas sakārtošanu un drošu pārvietošanos.
Būvdarbus plānots uzsākt 2026. gada būvdarbu sezonā.
Projekta ietvaros ir paredzēts izbūvēt:
· jaunu gājēju un velobraucēju infrastruktūru Granīta ielā un Krustpils ielas posmā no Granīta ielas līdz mobilitātes punktam “Šķirotava”;
· regulējamu gājēju pāreju pie Granīta un Radžu ielas krustojuma;
· gājēju šķērsošanas vietas;
· jaunu apgaismojumu gan gājēju ietves zonai, gan brauktuves zonai;
· kā arī veikt satiksmes organizācijas izmaiņas, atjaunot/pārbūvēt pieturvietas un atjaunot ielas segumu.
Projektā paredzēts izveidot:
1) regulējami krustojumi:
– Krustpils ielas un Rājumsila ielas krustojums, veidojot gājēju pārejas divos zaros,
– Rājumsila ielas un Granīta ielas krustojums, arī veidojot gājēju pārejas divos zaros.
2) kreisā pagrieziena joslas:
– no Granīta ielā uz Rājumsila ielu, no Rājumsila ielas uz Granīta ielu,
– no Krustpils ielas uz Rājumsila ielu un no Rājumsila ielas uz Krustpils ielu.
