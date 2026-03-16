“Izcils vataino vaņku magnēts.” Ogrē uzstādīts vairodziņš ar uzrakstu, kas dažiem konkrētiem cilvēkiem varētu galīgi nepatikt 19
Ogres rotācijas aplī dienu pirms 16. marta uzstādīts liels sarkanbaltsarkans vairodziņš ar uzrakstu “Latvija”, vēsta portāls ogrenet.lv.
To pamanījuši arī soctīklu lietotāji, kas ir patīkami pārsteigti, bet reizē arī nobažījušies.
Kāds lietotājs atzinīgi vērtē vairodziņa izvietošanu: “Pa skaisto! Galvenais, lai visos virzienos ir video novērošanas kameras, jo šis ir izcils vataino vaņku magnēts.”
Savukārt Uģis raksta: “Brīnišķīgi! Lai naidnieki dusmās sadeg!”
tieši uz 16. martu. :))
— Elita Veidemane 🇱🇻❤🇵🇱 💙💛Слава Україні! (@elitaveidemane) March 15, 2026
Labs, varēšu katru dienu priecāties, kad braukšu garām.
— Kodolšķiltava. (@Kodolskiltava) March 15, 2026
austrumu purvu dēmonu eksorcisma vieta! 👍🤘
— Kaspars Jekobsons (@jekobsons) March 16, 2026
