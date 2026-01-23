Brīdina par bērnu drošības riskiem Dreiliņkalnā – PTAC aicina Rīgas domi rīkoties nekavējoties 0
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), reaģējot uz publiskajā telpā izskanējušo informāciju un iedzīvotāju fiksētajiem gadījumiem par atkārtotām bērnu traumām aktīvās atpūtas zonā Dreiliņkalnā, aicina kalna apmeklētājus būt īpaši piesardzīgiem un vēršas pie Rīgas domes ar aicinājumu steidzami uzlabot teritorijas drošību.
Lai gan minētā teritorijā netiek sniegti publiski pakalpojumi un līdz ar to neietilpst PTAC tiešajā uzraudzībā, PTAC brīdina par būtiskiem drošības riskiem, kas apdraud bērnu veselību un dzīvību publiskajā telpā.
Iedzīvotāju novērojumi liecina, ka kalna reljefs un pašreizējais labiekārtojums nav piemērots drošai ziemas atpūtai bērniem.
Šādi apstākļi rada augstu smagu traumu risku.
Publiskā pieejamā vidē nevajadzētu būt vietām, kur bērni pastiprināti gūst traumas, tādēļ PTAC aicina Rīgas domi nekavējoties veikt preventīvus pasākumus, tostarp veikt teritorijas drošības izvērtējumu, analizējot nogāžu reljefu, segumu un potenciālos sadursmes riskus. Tāpat tiek aicināts novērst bīstamākos infrastruktūras trūkumus un rast drošības risinājumus, tostarp ierobežot piekļuvi īpaši riskantām zonām.
Nepieciešams uzstādīt arī skaidras un labi redzamas brīdinājuma zīmes, informējot par bīstamību un iespējamiem vecuma ierobežojumiem.
Tikmēr vecāki tiek aicināti nepaļaujoties uz pieņēmumu, ka publiska vieta automātiski ir droša, un pirms ļaut bērniem izmantot kalnu, pārliecināties par nobrauciena drošību, šķēršļiem. Ne mazāk svarīgi ir apsvērt aizsargekipējuma, piemēram, ķiveres, lietošanu.
PTAC uzsver – situācijās, kur vide nav pielāgota drošai atpūtai, īpaši svarīga ir vecāku klātbūtne, uzmanība un kritisks lēmums, vai konkrētā aktivitāte konkrētajā vietā ir pieļaujama.