Artis Kampars: Valsts budžets nespēs visiem samaksāt – lielākajai daļai būs jācieš no degvielas cenu pieauguma
Artis Kampars, bijušais ekonomikas ministrs (2009-2011), TV24 raidījumā “Ziņu TOP” uzsvēra, ka īpaši kritiska situācija ar degvielas cenu pieaugumu varētu būt lauksaimniekiem.
Kampars uzsvēra nepieciešamību pēc mērķēta atbalsta konkrētām grupām, nevis universālas palīdzības visiem. Atbalsts tieši lauksaimniekiem, kuriem ir sējas laiks, būs vitāli nepieciešams. Augstākas degvielas cenas uzreiz ietekmēs arī maizes, graudu, dārzeņu un citu produktu cenas.
Viņš piebilda, ka šobrīd svarīgi rīkoties mērķēti un saprātīgi, bet jārēķinās, ka valsts budžets nespēs samaksāt visiem – kādam būs arī jācieš no degvielas cenu pieauguma.
