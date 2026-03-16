Daugavā veidojas ledus sastrēgumi: ūdenslīmenis vietām strauji ceļas 0
Tuvākajās dienās Daugavā turpināsies ledus iešana, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).
Centrā skaidro, ka Latvijas upēs turpinās pali. Aizvadītajās brīvdienās upēs gāja ledus, paaugstinājās ūdenslīmenis un plašāk applūda palienes un zemākās vietas upju krastos.
Ledus iešana turpinās austrumu daļas upēs, veidojas ledus sastrēgumi, augšpus tiem paaugstinās ūdenslīmenis. Turpina applūst palienes un zemākās vietas. Kurzemē un Lielupes kreisā krasta pietekās ūdenslīmenis pazeminās, bet citās Lielupes baseina upēs ūdenslīmenis stabilizējas.
Aizvadītajā diennaktī Daugavā kopumā ūdenslīmenis turpināja paaugstināties, bet vietās, kur veidojās vai izjuka ledus sastrēgumi, bija novērojamas krasas ūdenslīmeņa svārstības.
Nozīmīgākais ūdenslīmeņa kāpums novērots posmā no Daugavpils līdz Pļaviņām, kur ūdenslīmenis paaugstinājās par 34…128 cm, visstraujāk ūdenslīmenis paaugstinājās pie Daugavpils un Zeļķiem. LVĢMC informē, ka šodien ūdenslīmeņa kāpums turpinās, jo Daugavā daudzviet izveidojušies ledus sablīvējumi.
Daugavas baseina upēs ūdenslīmenis lielākoties turpināja paaugstināties, bet upju posmos, kur notika ledus iešana, novērotas krasas svārstības.
Lielupes augštecē un Lielupes baseina upēs ūdenslīmenis svārstījās vai pazeminājās, bet Lielupē no Staļģenes līdz Slokai paaugstinājās par 6…16 cm, Mēmelē pie Tabokines paaugstinājās par 22 cm.
Kurzemes upēs ūdenslīmenis lielākoties pazeminājās ar dažādu intensitāti.
Kurzemes un Lielupes baseina upēs lielākoties ledus ir izgājis. Ledus iešana turpinās Salacas, Gaujas un Daugavas baseinos. Daugavā notiek intensīva ledus iešana, veidojas sastrēgumi un izjūk, tāpēc situācija krasi mainās, uzsver LVĢMC.
Tuvākajās dienās Kurzemes un Zemgales upēs ūdenslīmenis svārstīsies vai pazemināsies, ūdenslīmeņa kāpums saglabāsies vien atsevišķos upju posmos. Austrumdaļas upēs ūdenslīmeņa gaitu daudzviet noteiks ledus iešana.