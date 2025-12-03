Garas rindas pie ārsta ir tikpat neatrisināta problēma Latvijā kā mūžam augošās pārtikas cenas un mūždien zemās skolotāju algas. Arvis savā X profilā pēc kārtējā mēģinājuma pierakstīties pie ārsta vairs nevarēja izturēt un pasūdzējās publiski par neizturamo situāciju Latvijā.
viņš raksta. Diemžēl tvītu pēc laika vīrietis izdzēsa, tāpēc arī mēs šeit neatklāsim viņa identitāti, bet tam šoreiz nav tik lielas nozīmes, jo problēma jau nebeidzas ar vienu neapmierinātu pacientu – šī ir milzīga problēma visiem Latvijas iedzīvotājiem jau gadiem ilgi.
Jautājam Nacionālajam valsts dienestam, kādēļ rindas pie ārstiem paliek arvien garākas valstī.
Valsts apmaksātās veselības aprūpes finansējums tiek plānots, ņemot vērā pieejamos valsts budžeta līdzekļus, sabiedrības vajadzības un noteiktās prioritātes.
Plānojot valsts apmaksāto pakalpojumu apjomu, tiek vērtēti gan iepriekšējā perioda dati par pieprasījumu, gan prognozes par turpmāko veselības aprūpes vajadzību pieaugumu.
Valsts apmaksātos pakalpojumus sniedz gan valsts un pašvaldību ārstniecības iestādes, gan arī privātie pakalpojumu sniedzēji. Šī sadarbība ļauj paplašināt pakalpojumu klāstu un uzlabot to pieejamību. Iestādes, kuras sniedz noteiktus valsts apmaksātus medicīnas pakalpojumus, paraksta līgumu par to sniegšanu un valsts finansējuma saņemšanu ar Nacionālo veselības dienestu (NVD). Informācija par visām līgumiestādēm ir pieejama www.rindapierarsta.lv vai zvanot pa NVD bezmaksas informatīvo tālruni 80001234.
Valsts finansējums ārstniecības iestādēm valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem tiek plānots gada periodam jeb 12 mēnešiem.
Ja konkrētajam mēnesim pieejamā finansējuma apjoms ir mazāks nekā pieprasījums, tad iedzīvotājam pakalpojuma saņemšana tiek piedāvāta kādā no nākamajiem mēnešiem, veidojot un uzturot gaidīšanas rindu atbilstoši pierakstam.
Gaidīšanas rindas veidojas dažādu iemeslu dēļ:
1. pieejamais valsts finansējums nav pietiekams;
2. noteiktu specialitāšu ārstu ierobežotā pieejamība, paaudžu maiņa;
3. specifiski pakalpojumi mēdz būt pieejami tikai slimnīcās, lielajās ārstniecības iestādēs;
4. pacienti izvēlas saņemt pakalpojumu noteiktā ārstniecības iestādē, kurā veidojas garākās gaidīšanas rindas, tajā pat laikā citās iestādēs to pašu pakalpojumu var saņemt bez rindas vai gaidot īsāku laiku;
u.c.
Jāatzīmē, ka gaidīšanas rindas plānveida ambulatorajiem pakalpojumiem ir novērojamas ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas Savienības (ES) valstīs un arī ārpus ES.
Detalizēta informācija par valsts finansējuma izlietojumu ambulatorajās ārstniecības iestādēs gada griezumā ir pieejama NVD tīmekļvietnē, interaktīvo grafikos.
Parasti garākās rindas ambulatori ir novērojamas uz dažādiem diagnostiskajiem izmeklējumiem. Piemēram, magnētisko rezonansi, datortomogrāfiju, kolonoskopiju u.c.
Jāatzīmē, ka garākas rindas novērojamas katra gada nogalē, vienlaikus ārstniecības iestādēm ir jāievēro prasība, ka gaidīšanas rinda jāveido arī uz nākamo gadu, t.i. nevar izveidoties situācija, ka pacients, sazinoties ar iestādi, piemēram, novembrī, saņem atteikumu pierakstīt viņu gaidīšanas rindā uz nākamo gadu. Ja šāds atteikums tomēr tiek saņemts, par konkrēto gadījumu noteikti jāinformē NVD, rakstot e-pastu uz [email protected] vai zvanot 80001234.
Kas jādara pacientam, lai ātrāk tiktu pie ārsta? Ieteiktu interesēties par visiem valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem.
Informāciju par visiem pakalpojumu sniedzējiem un aptuvenu gaidīšanas laiku uz pakalpojumu var noskaidrot www.rindapiearsta.lv vai zvanot pa bezmaksas tālruni 80001234.
Jāņem vērā, ka vietnē pieejamā informācija ir aptuvena un tā tiek atjaunota reizi mēnesī atbilstoši ārstniecības iestāžu iesniegtajai informācijai par rindu garumiem. Lai noskaidrotu precīzu gaidīšanas laiku un veiktu pierakstu, jāsazinās ar konkrēto ārstniecības iestādi.