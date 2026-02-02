“Latvieši nestrādās…” pakalpojumu jomā tautiešus strādājam redzam arvien retāk 1
Apkalpojošajā sfērā latviešus sastapt iespējams arvien retāk, un tas raisa arvien skaļākus jautājumus par darba tirgus realitāti Latvijā. Kamēr kafejnīcās, veikalos un ēdināšanas vietās arvien biežāk strādā ārzemnieki, daļa sabiedrības uzskata, ka vietējie iedzīvotāji par piedāvāto atalgojumu vienkārši nevēlas strādāt.
Citi savukārt norāda uz sliktajiem darba apstākļiem un darba devēju vēlmi izvēlēties lētāko darbaspēku. Diskusijās arvien biežāk izskan arī kāds neērts jautājums – kur beidzas pamatota kritika un sākas aizspriedumi vai pat rasisms?
Anda sociālo mediju platformā “Threads” raksta: “Tik ļoti apkalpojošā sfērā pietrūkst latviešu, žēl, ka aizvien jaunas ēdnīcas, kafejnīcas, veikali izvēlas “lētāko darba spēku” jeb džingalingalinga.”
Lietotājs ar segvārdu @latvietis neslēpj, ka neuzticas indiešu darba kultūras un tīrības standartiem, atsaucoties uz personīgo pieredzi saskarsmē ar šīs valsts iedzīvotājiem.
Līgas paustais viedoklis skan skarbi: “Ja latvieši nebūtu tik izlepuši ar darbu, tad darba devēji nepieņemtu ārzemniekus darbā! Viņiem galvenais, lai ir kas strādā!
Arī Marsels piekrīt, ka latvieši par tik zemu algu nestrādās. “Tāpēc atliek ārzemnieki, neizbēgami. Tam nevajadzētu mulsināt tā tas ir daudzās valstīs kur maz vietējā darbaspēka,” viņš piebilst.
Laura provokatīvi diskusijas autorei jautā, vai viņa būtu gatava maksāt vairāk, lai pakalpojumu nodrošinātu latvietis.