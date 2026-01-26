“Kas notiek Rīgas lidostā???” Iedzīvotājs šokēts par noteikumiem, kas ļauj imigrantiem “legāli” pārvietoties pa Eiropu 54
Ik dienu neskaitāmi daudz cilvēku no dažādiem pasaules reģioniem cenšas nokļūt Eiropā, meklējot drošību un labākas dzīves iespējas. Lai sasniegtu mērķi, daudzi mēro bīstamus maršrutus kājām vairāku dienu garumā, guļ zem klajas debess un maksā lielas naudas summas pārvadātājiem, cerot uz labāku nākotni.
Eiropas valstis aktīvi sadarbojas, lai uzlabotu robežkontroli, vienlaikus meklējot līdzsvarotus un humānus risinājumus. Nesen plašākai sabiedrībai atklāts gadījums pierāda – ir iespējami arī “legāli” ceļi, kā migranti, kuri jau nokļuvuši Eiropā, pārvietoties pa to, nepakļaujot sevi dzīvībai bīstamiem apstākļiem.
Šādu gadījumu vietnē “X” atklājis “Nepareizais”. Viņš savā publikācijā raksta:
“Ceturtdienas rītā lidmašīnā, kas lidoja no Viļņas uz Hamburgu, robežsargi atklāja 15 nelegālos migrantus no Latvijas. Aizturētajām personām nebija ne bagāžas, ne personu apliecinošu dokumentu.
airBaltic lidmašīna, kurai ap plkst 7 no rīta bija paredzēts izlidojums uz Hamburgu, aizkavējās aptuveni pusotru stundu. Brīdī, kad lidmašīna jau gatavojās pacelšanās procedūrai, pēkšņ parādījās robežsargi, kuri sāka pārbaudīt atsevišķu personu dokumentus un rezultātā no lidmašīnas izveda aptuveni 15 cilvēkus. Tie bija migranti, kuri Latvijā bija iesnieguši patvēruma pieteikumus, taču, negaidot to izskatīšanu, pametuši valsti, lai gan viņiem nebija tiesību to darīt.
Aizturētajiem bija tikai iekāpšanas kartes, ar kurām viņi arī bija iekļuvuši lidmašīnā, taču personu apliecinošu dokumentu viņiem nebija. Pirms tāda reisa kā uz Hamburgu dokumentu pārbaude netiek veikta, jo tas ir Šengenas zonas iekšējais reiss. Robežsargi šādos gadījumos neveic dokumentu kontroli.
airBaltic pārstāvis Zilberts norādīja, ka, ceļojot Šengenas zonas ietvaros, sistemātiska dokumentu pārbaude pirms iekāpšanas netiek veikta. “Līdz ar to pasažieriem, pārvietojoties starp Šengenas zonas valstīm, nav pienākuma pastāvīgi uzrādīt personu apliecinošus dokumentus. Vienlaikus robežsardzes un tiesībsargājošajām iestādēm ir tiesības veikt pārbaudes jebkurā brīdī, balstoties uz savu riska izvērtējumu.”
Viņš arī uzsvēra, ka, ceļojot Šengenas zonas ietvaros, pasažieru dati, kas tiek ievadīti biļešu rezervēšanas laikā, netiek sistemātiski salīdzināti ar personu apliecinošiem dokumentiem.
Man vienam radās nevainīgs jautājums-
KAS notiek Rīgas lidostā ???”
