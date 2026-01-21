“Esam ieslēguši mazliet saprātīgāku režīmu,” Metla-Rozentāle par migrantu problēmu Latvijā 0
Aizvadītajā gadā Valsts drošības dienests (VDD), pamatojoties uz identificētiem riskiem Latvijas valsts drošībai, sadarbībā ar Valsts robežsardzi ieceļošanu Latvijā liedza kopumā 1764 apdraudējumu radošiem ārvalstniekiem, tostarp arī Krievijas pilsoņiem, kuri piedalījušies karā pret Ukrainu
Šogad līdz 17. janvārim ieceļošana valstī liegta 62 apdraudējumu radošiem ārvalstniekiem.
Savs viedoklis migrantu jautājumā ir arī politoloģei, Rīgas Stradiņa universitātes senatorei un programmu direktorei Leldei Metlai-Rozentālei, kura atgādina, ka mēs vienā brīdī bijām tādi ideālisti šajā jautājumā, kā sniegsim pabalstu, palīdzību, visu tikai viņiem.
“Tad sākām saprast, kā imigranti ietekmē katras valsts iekšējo klimatu, tad tagad esam ieslēguši mazliet saprātīgāku režīmu, tad daļa braucēju redz, ka te nav paradīze,” TV24 raidījumā “Preses Klubs” izsakās Metla-Rozentāle.
VDD vērsa uzmanību, ka atteikuma pamatā bieži ir vairāku riska faktoru kopums. Dienests ārvalstniekus vērtē vispusīgi, lai identificētu jebkāda veida apdraudējumus Latvijas valsts drošībai.
Biežākie iemesli liegumam ieceļot Latvijā ir, piemēram, personas atbalsts Krievijas sāktajam karam Ukrainā, dienēšana Krievijas vai Baltkrievijas bruņotajos spēkos, kontaktu uzturēšana ar personām Krievijas vai Baltkrievijas specdienestos, iesaiste Krievijas propagandas un dezinformācijas kampaņās, kas vērstas pret NATO dalībvalstīm, tostarp Latviju, norādīja dienestā.
VDD sadarbībā ar citiem dienestiem jau kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā veic pastiprinātus migrācijas kontroles pasākumus gan robežkontroles punktos, gan valsts iekšienē nolūkā novērst apdraudējumu radošu personu ieceļošanu un uzturēšanos Latvijā.
Dienests šajā jomā cieši sadarbojas arī ar ārvalstu partnerdienestiem, regulāri apmainoties ar aktuālo informāciju par apdraudējumu radošām personām. Personām, kuras rada izlūkošanas riskus vai cita veida apdraudējumu Latvijas nacionālajai drošībai, tiek liegta ieceļošana Latvijā jau robežkontroles punktos.