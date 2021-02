Foto: TASS/Scanpix/LETA

Latvijā joprojām piektā augstākā saslimstība ar Covid-19 ES un EEZ valstu vidū







Latvija ir saglabājusi piekto vietu starp Eiropas Savienības (ES) un Eiropas ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm, kurās ir visaugstākais saslimstības līmenis ar Covid-19, liecina jaunie Eiropas Slimību un profilakses centra (ECDC) apkopotie dati.

ECDC aplēses par situāciju divās iepriekšējās nedēļās no 25.janvāra līdz 7.februārim liecina, ka Latvijā kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju ir 577,1 gadījums. Vēl augstāks saslimstības līmenis ES un EEZ valstīs bijis vien Portugālē, Čehijā, Spānijā un Slovēnijā.

Tāpat Latvijā ir augstākais saslimstības līmenis ar Covid-19 Baltijā, jo Lietuvā pēdējo divu nedēļu inficēšanās līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir 353,3 gadījumi, bet Igaunijā – 566 gadījumi, liecina ECDC dati.

Savukārt 14 dienu mirstības rādītājā ar diagnosticētu Covid-19 uz vienu miljonu iedzīvotāju Latvija ir septītajā vietā starp ES un EEZ valstīm, jo iepriekšējās divās nedēļās tas bijis 122,9 gadījumi.

Augstāka mirstība ar diagnosticētu Covid-19 uz vienu miljonu iedzīvotāju aizvadītajās divās nedēļās bijusi Portugālē, Čehijā, Spānijā, Slovākijā, Īrijā un Slovēnijā. Lietuvā attiecīgais rādītājs ir 104,1, bet Igaunijā – 67,9 gadījumi.

Latvija tāpat kā pirms nedēļas ir palikusi arī ECDC veidotās ceļojumu brīdinājuma kartes tumši sarkanajā zonā, kura liecina, ka 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 500 gadījumus.

Tāpat tumši sarkanajā zonā ir Igaunija, bet Lietuva, kurā vēl pirms nedēļas šajā zonā bija iekļauts Viļņas reģions, tagad pilnībā ir sarkanajā zonā, kur 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju ir starp 150 un 500 gadījumiem.

Tumši sarkanajā zonā ir iekļauta arī Portugāle, Čehija un Slovēnija. Gandrīz visa valsts teritorija tumši sarkanajā zonā ir Spānijai, bet atsevišķi reģioni tajā iekļauti arī Zviedrijā, Slovākijā, Francijā un Itālijā.

ECDC ceļošanas brīdinājuma kartē lielākā daļa Eiropas teritorija atrodas sarkanajā zonā.

Oranžajā zonā, kur 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju ir starp 25 un 150 gadījumiem, atrodas Dānija, kā arī liela daļa Grieķijas un Norvēģijas teritorijas.

Savukārt zaļajā zonā, kur 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju ir mazāka par 25 gadījumiem, atrodas vien Islande un daži apgabali Norvēģijā un Grieķijā. ECDC norādījis, ka tā rīcībā nav datu par Somiju.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 842 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par 21 ar koronavīrusu sasirguša cilvēka nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Starp mirušajiem divi cilvēki bijuši vecumā no 45 līdz 55 gadiem, trīs – vecumā no 55 līdz 65 gadiem, astoņi – vecumā no 65 līdz 75 gadiem, četri – vecumā no 75 līdz 85 gadiem, un vēl četri – vecumā no 85 līdz 95 gadiem.

Otrdien Latvijā veikti 12 340 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī nokrities no 8% līdz 6,8%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits sasniedzis 74 701, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits – 1416, kas ir 1,9% no visiem inficētajiem.

14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju ir 561,4 gadījumi.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās Latvijā ar Covid-19 kopumā inficējušās 10 709 personas.