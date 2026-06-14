Latvijā piemin komunistiskā režīma politisko represiju un deportāciju upurus 0
Svētdien aprit 85 gadi, kopš Padomju Savienībā valdošais komunistiskais režīms deportēja uz Sibīriju aptuveni 16 000 Latvijas iedzīvotāju.
Pēc Latvijas Valsts arhīva datiem, 1941. gada 14. jūnija deportācijās Latvija zaudēja vairāk nekā 15 425 iedzīvotājus, viņu vidū latviešus, ebrejus, krievus, poļus, no kuriem 3751 bija bērns vecumā līdz 16 gadiem.
Izsūtīšanas laikā vīriešus atšķīra no ģimenēm un aizdzina uz gulaga nometnēm, kur daudziem piesprieda augstāko soda mēru, bet citus sodīja ar ieslodzījumu nometnēs.
No Torņakalna stacijas 1941. gada 14. jūnijā uz Sibīriju izveda tūkstošiem Rīgas un tuvējās apkārtnes ģimeņu. Aptuveni 9300 lopu vagonos iesprostotu cilvēku šajā dienā no Torņakalna stacijas tika izsūtīti garā un mokpilnā ceļā uz Sibīriju, no kuras tikai retajam pēc gariem bada, sala, slimību un smaga darba gadiem palaimējās atgriezties mājās.
Stacijā netālu no sliežu ceļiem atrodas piemiņas akmens un vagons, kas kalpo kā uzskatāms liecinieks vienai no visdrūmākajām dienām Latvijas vēsturē.
Godinot komunistiskā genocīda upurus, visā Latvijā svētdien notiek dažādi piemiņas paskumi.
Valsts prezidents piedalīsies Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumos
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien piedalīsies Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumos, aģentūru LETA informēja Valsts prezidenta kancelejas Mediju centra komunikācijas speciāliste Evita Urpena.
Rīgas pilī plkst. 10 Valsts prezidents tiksies ar represētajiem – 1941. gada 14. jūnijā uz Sibīriju aizvestajiem Latvijas bērniem, savukārt plkst. 11 Rinkēvičs piedalīsies un teiks uzrunu Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumā pie padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla “Vēstures taktīla”.
Plānots, ka Rinkēvičs plkst. 15 piedalīsies Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas atceres pasākumā Gulbenes dzelzceļa stacijā, kam plkst. 16 sekos ziedu nolikšana pie pieminekļa “Par Latvijas brīvību kritušajiem Gulbenes draudzes locekļiem”.
Savukārt Litenes kapos plkst. 16.30 Rinkēvičs piedalīsies Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas atceres brīdī Latvijas armijas karavīru piemiņas vietā.
Pirms 85 gadiem, 1941. gada 14. jūnijā, Latvijā notika deportācijas, kurās cieta 15 425 Latvijas iedzīvotāji, ieskaitot latviešus, ebrejus, krievus, poļus, tajā skaitā 3751 bērns vecumā līdz 16 gadiem.