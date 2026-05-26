Ar koncertiem vien nepietiek: Rīga sākusi "medīt" turīgākus tūristus
Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras direktors Fredis Bikovs TV24 raidījumā “Uz līnijas” stāstīja par Rīgas centieniem piesaistīt vairāk tūristu un panākt, lai viņi pilsētā uzturas ilgāk.
Bikovs norādīja, ka šogad papildus līdzekļi ieguldīti ne tikai reklāmā un mārketingā, bet arī pasākumu un satura veidošanā. Viņš uzsvēra, ka tūrisma nozarē svarīgs nav tikai tūristu skaits, bet arī tas, cik ilgi cilvēki uzturas pilsētā.
“Tikai reklamēt, ka Rīga ir forša, nepietiek,” sacīja Bikovs. Pēc viņa teiktā, cilvēkiem jābūt konkrētam iemeslam uz Rīgu atbraukt un palikt ilgāk par divām dienām.
Tāpēc izveidota jauna lielo kultūras un izklaides pasākumu atbalsta programma, kurā šobrīd iekļauti 12 dažādi pasākumi.
Bikovs kā piemērus minēja Calvin Harris koncertu un ASAP Rocky uzstāšanos. Viņš uzsvēra, ka šādi pasākumi palīdz piesaistīt maksātspējīgāku auditoriju.
