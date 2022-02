Foto: Fotolia

Ļaunprātīga telefona ­lietošana: kā ar viltus zvaniem cīnījās pirms 100 gadiem?







Lilija Limane, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Tautas Balss

Ļaunprātīga telefona ­lietošana. Pēdējā laikā atgadās ļaunprātīga ugunsdzēsēju maldināšana, izsaucot tos uz pilsētas attālākām vietām pa telefonu it kā ugunsgrēka dzēšanai un sevišķi žīdu tautības ārstu maldināšanai, izsaucot viņus pat vairākus vienā laikā medicīniskas palīdzības sniegšanai uz kādu nebūt pilsētas nomali, kur nav ne slimnieku, ne uzdotā telefona.

Sakarā ar to Pasta-telegrāfa virsvalde paziņo Rīgas telefona tīkla abonentiem un vispārībai, ka ir sperti vajadzīgie soļi to telefonu patieso numuru konstatēšanai, no kuriem tamlīdzīgas maldināšanas izdara, un ka maldināšanas pienākšanas gadījumos uz valdības apstiprināto telefona satiksmes noteikumu 37. panta pamata vainīgo abonentu, neskatoties uz to, kas viņš arī nebūtu, izslēgs no tīkla abonentu sastāva.