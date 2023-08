Foto: Maija Zara/LETA

Ledus beidzot ir sakustējies – Latvijā grasās atvieglot prasības viesstrādnieku ieceļošanai







Akūts darba roku trūkums un darba devēju daudzkārtējie aicinājumi ļaut vienkāršāk piesaistīt viesstrādniekus no ārzemēm ir viens no jautājumiem, kas pašlaik šķietami izkustējies no sasaluma punkta. Tas arī ir viens no jautājumiem, kur koalīcijai ir domstarpības un premjers gribētu ātrāk virzīties uz priekšu. Ekonomikas ministrijas (EM) vadībā top cilvēkkapitāla attīstības stratēģija, kas īstermiņā atvieglotu iespējas darba devējiem piesaistīt darbiniekus no ārvalstīm, šodien vēsta LSM.LV.

Par kritisku situāciju saistībā ar darbaspēka pieejamību darba devēju organizācijas atgādina ik mirkli. Arī šorīt Latvijas Televīzijas raidījumā “Rīta panorāma” Darba devēju konfederācijas (LDDK) vadītājs Andris Bite uzsvēra – situācija kļūst arvien nopietnāka.

“Mēs aicinām daudz vienkāršāk atvērt šo tirgu, lai mēs kā uzņēmēji varam uzaicināt un atvest ātrāk un vienkāršāk.

EM atzina, ka problēma ir un īstermiņa risinājumam gatava atvieglot procesus, lai darba devēji varētu vienkāršāk uz laiku ievest nepieciešamo darbaspēku kādu projektu pabeigšanai. Viens no atvieglojumiem, piemēram, ļaut darba devējam pašam pārliecināties, ka darbiniekam ir nepieciešamā izglītība, un uzticēties, ka viņš to ir pārbaudījis.

“Iedot lielāku atbildību darba devējam, uzaicinātājam, un līdz ar to arī atvieglot šo birokrātiju, bet atbildību uzliekot uz darba devēju.

Nu, ja būs pārkāpumi, protams, arī mēs rosināsim arī vēl esošajā Imigrācijas likumā ielikt tās normas, kas dod iespēju Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei un citām atbildīgajām institūcijām arī šos negodprātīgos, kā saka, gan darba devējus, gan uzaicinātājus sodīt, atņemot viņiem iespēju īstenot šo pakalpojumu, var atteikt šo darbinieku uzaicināšanu turpināt,” skaidroja ekonomikas ministre Ilze Indriksone (Nacionālā apvienība).

Topošā Cilvēkkapitāla attīstības stratēģija, pie kuras pieslīpēšanas vēl tiekot strādāts, gan paredzēšot lielāku uzsvaru nevis uz viesstrādniekiem, bet uz vietējiem.