Leģendāra recepte: piena klimpu zupa, kas atgādina bērnību 1
Piena klimpu zupa ir bērnības garša, par kuru daudzi ir aizmirsuši. Nu laiks atgādināt un pagatavot to pašiem!
1 porcijai klimpu nepieciešams:
1 ola
2 ēdamkarotes piena
50g miltu
Sāls
+ 400 piens zupas pagatavošanai
Recepte:
sakul olu
pievieno sāli
tad lēnām pievieno pienu un turpina kult
tad lēnām maisot pievieno miltus līdz izveidojas bieza masa
uzsilda karoti un tad liek klimpas vārošā sālsūdenī
vāra 2 minūtes
nolej ūdeni un tā vietā ielej katliņā pienu
pievieno sāli un sviestu
Zupa gatava! Lai labi garšo!
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