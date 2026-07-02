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Ne tikai pupiņas: uztura speciālisti nosauc sešus produktus, kuros šķiedrvielu ir vēl vairāk 0

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LA.LV
22:02, 2. jūlijs 2026
Veselam Uzturs

Kad runa ir par šķiedrvielām, daudzi vispirms iedomājas pupiņas un citus pākšaugus. Taču uztura speciālisti norāda, ka ir virkne citu produktu, kas ne tikai palīdz uzņemt vēl vairāk šķiedrvielu, bet arī nodrošina organismu ar vērtīgām taukskābēm, vitamīniem un antioksidantiem.

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Šķiedrvielām ir svarīga loma gremošanas sistēmas darbībā. Tās palīdz ilgāk saglabāt sāta sajūtu, veicina veselīgu zarnu mikrofloru, palīdz uzturēt stabilu cukura līmeni asinīs un var samazināt sirds un asinsvadu slimību risku. Tieši tāpēc speciālisti iesaka tās ikdienā uzņemt regulāri.

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