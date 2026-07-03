“24 eiro par šo?” Rīdziniece, dodoties pēc Latvijas zemenēm, atklāj, cik maksā cukurzirnīši, arbūzi un citi našķi Nakts tirgū 0
Rīgas Centrāltirgus Zemnieku nakts tirgus vasarā daudziem ir īpašs rituāls – vieta, kur pēc darba, vakarā vai pavisam agri no rīta doties pēc zemenēm, kartupeļiem, gurķiem, ogām un citiem sezonas labumiem. Taču kāds sociālo tīklu ieraksts izraisījis diskusiju par to, cik plašs piedāvājums tur patiesībā ir vakarā un vai nosaukums “nakts tirgus” pircējos nerada pārāk lielas gaidas.
Kāda pircēja sociālajos tīklos dalījusies ar novēroto: “Nakts tirgū šodien tikai 1 vietā tirgoja zemenes. Latvijas, 5 eiro/kg. Rinda bija baigā.”
Viņa arī uzskaitīja, kādas cenas tajā brīdī vēl redzējusi: cukurzirnīši maksājuši 4–5 eiro/kg, jaunie kartupeļi – no 1,20 līdz 1,70 eiro/kg, ķirši – 4–5,50 eiro/kg, gurķi – ap 2 eiro/kg, avenes vienā vai divās vietās – 10 eiro/kg, arbūzi – ap 2 eiro/kg. Kāds vīrietis, pēc ieraksta autores novērotā, bijis pārsteigts, kad par nosvērto arbūzu nācies maksāt ap 24 eiro. “Pārējo nepamanīju. Cilvēku daudz,” viņa piebilda.
Komentāros cilvēki vispirms sāka spriest par pašu “Nakts tirgus” nosaukumu un darba laiku. Kāds jautāja: “Kāds darba laiks ir nakts tirgum?” Uz to cita komentētāja atbildēja, ka ap pulksten 18.00 zemeņu tirgotāju vēl bijis vairāk, bet, ejot uz beigām, izvēle sarukusi.
Vēl kāds komentētājs atzina, ka agrāk viņam šķitis – nakts tirgus nozīmē iepirkšanos no pulksten 23.00, taču tagad sociālajos tīklos šādi ieraksti parādās jau pirms 22.00.
Daži norādīja, ka situācija var atšķirties pa dienām. Piemēram, kāds komentētājs rakstīja, ka sestdien šķitis – puse Nakts tirgus sastāvējusi no Latvijas zemenēm. Tātad piedāvājums, īpaši ogu sezonā, var būt ļoti mainīgs – atkarīgs gan no dienas, gan laika, gan ražas, gan pircēju daudzuma.
Oficiāli Rīgas Centrāltirgus norāda, ka Zemnieku nakts tirgus darbojas katru dienu no plkst. 17.30 līdz 7.30 Spīķeru ielas posmā no Lastādijas ielas līdz Nēģu ielai. Tirgus aktivitāte gan ir sezonāla – vasarā un agrā rudenī piedāvājums parasti ir plašāks, jo pieejami vietējie dārzeņi, augļi, ogas un ziedi.
Šī vasara, kā ierasts, sākusies ar diskusijām par sezonas cenām. Maijā pirmās Latvijas zemenes tirgos maksāja ļoti dārgi – ap 20 eiro kilogramā, bet, pieaugot piedāvājumam, cena sāka samazināties. Jūnija sākumā Rīgas Centrāltirgū jau bija plašāks vasaras ogu un dārzeņu piedāvājums, bet cenas joprojām daudzus pircējus pārsteidza.
Sociālo tīklu ierakstā minētie 5 eiro par kilogramu Latvijas zemeņu sezonas vidū vairs nešķiet neparasts cipars, tomēr rinda pie vienīgā tirgotāja parāda ko citu – pircēji joprojām aktīvi meklē tieši vietējās ogas, īpaši tad, ja cena šķiet pieņemama.
Vienlaikus komentāri atgādina arī tirgus realitāti: Nakts tirgus nav lielveikals ar vienādu piedāvājumu visas diennakts garumā. Labākās ogas vai lētākās cenas var pazust ātri, bet vēlāk vakarā pircējs var ieraudzīt pavisam citu ainu nekā tas, kurš tur bijis dažas stundas agrāk.
Tāpēc vienam Nakts tirgus var šķist kā īsta sezonas labumu paradīze, bet citam – kā vilšanās, ja kāroto zemeņu palikusi tikai viena rinda un pie tām vēl jāstāv rindā. Viss atkarīgs no laika, dienas un, protams, ražas.