Foto: Evija Trifanova/LETA
Foto: Evija Trifanova/LETA
Sieviete pērkona negaisa laikā.

Rīt iespējamas gan stipras lietusgāzes, gan pērkona negaiss 0

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LETA/LA.LV
15:57, 3. jūlijs 2026
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Sestdien Latvijā turpinās līt, iespējamas lietusgāzes un pērkona negaiss, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 17, plus 22 grādi.

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Naktī uz sestdienu debesis turpinās klāt mākoņi, daudzviet gaidāms lietus, lokāli arī pērkona negaiss un stipras lietusgāzes. Teritorijas lielākajā daļā vējš pūtīs lēni, bet jūras piekrastē vējš būs brāzmains. Gaiss atdzisīs līdz plus 12, plus 17 grādiem.

Arī Rīgā nakts būs mākoņaina, un brīžiem gaidāms lietus. Vējš būs lielākoties lēns, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 15, plus 16 grādiem.

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Sestdien turpinās veidoties lietus mākoņi, kas brīžiem nesīs lietusgāzes teritorijas lielākajā daļā, daļā teritorijas būs dzirdami pērkona dārdi. Augstākā varbūtība stiprām lietusgāzēm pastāv valsts rietumu un centrālajos rajonos.

Jūras piekrastē rietumu, ziemeļrietumu vējš brāzmās sasniegs ātrumu 15 līdz 19 metri sekundē, dziļāk iekšzemē vēja pastiprināšanās būs novērojama vien zem atsevišķiem negaisa mākoņiem.

Rīgā brīžiem līs, sākot no dienas vidus iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietusgāzes. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, un gaiss iesils līdz plus 20, plus 21 grādam.

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