Diezgan skumji – 10 “vecmodīgas” dzīves vērtības, par kurām mūsdienu jaunatne tikai pasmejas; tostarp arī svētki ar ģimeni 0
Paaudžu plaisa nav nekas jauns, taču mūsdienās tā šķiet dziļāka kā jebkad. Baby Boomers jeb bumeru paaudzei (dzimuši no 1946. līdz 1964. gadam) ir kāda bēdīga ziņa – šķiet, ka jaunākās paaudzes ir zaudējušas daudzas no viņu savulaik tik augsti vērtētajām dzīves normām, par to vēstīts vietnē Yourtango.com.
Jaunieši nelabprāt komunicē aci pret aci, jo tehnoloģijas ļauj no tā izvairīties, turklāt klātienes sarunas viņos mēdz radīt trauksmi. Viņi vairs akli neuztver teicienu “cieni vecākus cilvēkus”, jo vienkārši neatbalsta vecākās paaudzes uzskatus. Un, kas ir pats uzkrītošākais – viņiem nereti trūkst elementāras pieklājības un takta izjūtas, bez bažām izliekot visu savu privāto dzīvi publiskai apskatei.
Ne visas no šīm izmaiņām ir viennozīmīgi sliktas, taču tās nav arī nekas izcils. Lai cik kaitinoši tas reizēm nešķistu, Z paaudzei (Gen-Z) un jaunākajai Alfa paaudzei par labu nāktu aizgūt kādu lappusi no bumeru dzīves gudrības grāmatas.
Šeit būs 10 vecmodīgas vērtības, kuras jaunieši šodien lielākoties ignorē, bet kuras būtu vērts atgriezt ikdienā.