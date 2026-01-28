“Liela daļa ekipāžas jau jūras bullīšus baroja.” Krievijas tiesa Ukrainas komandierim izrakstījusi rēķinu par kuģa “Moskva” nogremdēšanu 0

LA.LV
17:46, 28. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Jānis Slaidiņš, NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” komentēja notikumu saistībā ar Krievijas kuģa “Moskva” nogremdēšanu.

Kokteilis
Ziemas mokas ir smagas. 5 zodiaka zīmes, kas aukstumu necieš ne acu galā
Ukrainai tas nepatiks: mediji atklāj klusu, bet iespaidīgu Francijas un Krievijas sadarbību 78
Tautā cienītais aktieris Gundars Āboliņš brīdina par ko aizdomīgu Garciemā 3
Lasīt citas ziņas

Krievijas tiesa Ukrainas bruņoto spēku komandieriem izrakstījusi rēķinu par kuģa nogremdēšanu 2,2 miljardu rubļu vērtībā un piesprieda mūža ieslodzījumu.

Slaidiņš uzsvēra, ka Krievijas informācijas politika rada daudz pretrunīgas un maldinošas informācijas, tostarp attiecībā uz bojāgājušo ekipāžas skaitu un notikušo detonāciju, kas liecina par centieniem kontrolēt naratīvu sabiedrības priekšā.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Tur iekšā esot nevajadzīgas lietas!” Latviete brīdina tautiešus par krāpnieku izsūtītām paciņām
Kamēr Zelenskis gatavs sēsties pie viena galda ar Putinu, tikmēr Kremlis runā par prasību pēc “draudzīgas” Ukrainas
Dānija un ASV atrodas uz pareizā ceļa, bet Grenlandes jautājums joprojām nav atrisināts

Plašāk uzziniet pievienotajā video sižetā!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Virsnieks par spēcīgo krievu propagandu: Uzsākt dialogu ar ienaidnieka botu ir kā strīdēties ar tanku
TV24
“Viena riebīga uzparikte ir šis “Kņazs Vandāls no Novgorodas”!” Majors atklāj, no kā ukraiņiem tiešām jābaidās
TV24
“Tirdzniecības bazuka” – šis Eiropas solis paredz ļoti bargas sekas. Kādas – skaidro Slaidiņš
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.