“Liela daļa ekipāžas jau jūras bullīšus baroja.” Krievijas tiesa Ukrainas komandierim izrakstījusi rēķinu par kuģa “Moskva” nogremdēšanu 0
Jānis Slaidiņš, NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” komentēja notikumu saistībā ar Krievijas kuģa “Moskva” nogremdēšanu.
Krievijas tiesa Ukrainas bruņoto spēku komandieriem izrakstījusi rēķinu par kuģa nogremdēšanu 2,2 miljardu rubļu vērtībā un piesprieda mūža ieslodzījumu.
Slaidiņš uzsvēra, ka Krievijas informācijas politika rada daudz pretrunīgas un maldinošas informācijas, tostarp attiecībā uz bojāgājušo ekipāžas skaitu un notikušo detonāciju, kas liecina par centieniem kontrolēt naratīvu sabiedrības priekšā.
