Virsnieks par spēcīgo krievu propagandu: Uzsākt dialogu ar ienaidnieka botu ir kā strīdēties ar tanku 0

LA.LV
19:21, 24. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Kā darbojas un kā tiek veiktas Kremļa un Krievijas informatīvā kara operācijas – piemēram, tie ir boti. Robotprogrammatūra, kas internetā izpilda automatizētus uzdevumus ar nolūku lielā mērā atdarināt cilvēku darbību un paust arī valsts oficiālo nostāju, tā Kremļa propagandas jauninājumus raksturo Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.

Kokteilis
FOTO. “Muzikālās bankas” vadītājās kleita vēl nav nekas: vai atceries šos drosmīgos latviešu slavenību tērpus?
Kokteilis
Atlaišana, naudas un veselības problēmas: kuras zodiaka zīmes šogad būs vislielākās zaudētājas?
Kokteilis
Skorpioni perfekcionisti, bet Zivis – netīro krūžu karalienes: nekārtīgāko zodiaka zīmju tops
Lasīt citas ziņas

Viņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norāda, ka Krievija botu fermām netaupa līdzekļus – agrāk sēdēja simtiem buļļu un mauca, tagad tas vairs nav vajadzīgs – visu šo var apkalpot viens cilvēks, turklāt talkā nāk mākslīgais intelekts.

Kā tos atpazīt, kādu saturu tie veido, kā veido diskusijas, cik viltīgs kļūst ienaidnieks ar savām psiholoģiskajām manipulācijām – Slaidiņa skaidrojumu skatieties pievienotajā video.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Šī ziema Krievijai būs aukstāka un tumšāka nekā mums!” Kas slēpjas aiz šī klusā Ukrainas prieka?
VIDEO. FOTO. “Otrā armija pasaulē” ķeras pie pārvietošanās, ko sauc – “tas ir labāk, nekā iet kājām”
Krievija neiedomājamos apmēros izmantojusi ķīmiskos ieročus. Kāda iedarbība tiem ir uz cilvēkiem?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.