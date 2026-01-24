Virsnieks par spēcīgo krievu propagandu: Uzsākt dialogu ar ienaidnieka botu ir kā strīdēties ar tanku 0
Kā darbojas un kā tiek veiktas Kremļa un Krievijas informatīvā kara operācijas – piemēram, tie ir boti. Robotprogrammatūra, kas internetā izpilda automatizētus uzdevumus ar nolūku lielā mērā atdarināt cilvēku darbību un paust arī valsts oficiālo nostāju, tā Kremļa propagandas jauninājumus raksturo Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.
Viņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norāda, ka Krievija botu fermām netaupa līdzekļus – agrāk sēdēja simtiem buļļu un mauca, tagad tas vairs nav vajadzīgs – visu šo var apkalpot viens cilvēks, turklāt talkā nāk mākslīgais intelekts.
Kā tos atpazīt, kādu saturu tie veido, kā veido diskusijas, cik viltīgs kļūst ienaidnieks ar savām psiholoģiskajām manipulācijām – Slaidiņa skaidrojumu skatieties pievienotajā video.