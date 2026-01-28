Vai Zelenskis dosies uz Maskavu? Kremlis nāk klajā ar visai neierastu piedāvājumu 0
Krievija it kā nekad neesot atteikusies no kontaktiem ar Ukrainu, tāpēc esot gatava uzņemt Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Maskavā uz tikšanos ar Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu – tā paziņojis Krievijas prezidenta padomnieks ārpolitikas jautājumos Jurijs Ušakovs, sniedzot komentāru prokremliskajiem medijiem, vēsta “Unian”.
Pēc Ušakova teiktā, ja Zelenskis patiešām būtu gatavs šādai tikšanās reizei, Krievija esot gatava viņu uzņemt Maskavā un garantēt drošību, nodrošinot visus nepieciešamos apstākļus. Viņš uzsvēra, ka drošība tiktu nodrošināta personīgi uz Putina godavārda pamata.
Kremļa pārstāvis apgalvoja, ka iespējamā Zelenska un Putina tikšanās esot apspriesta arī Putina telefonsarunu laikā ar ASV prezidentu Donaldu Trampu. Pēc Ušakova sacītā, tieši Tramps esot ierosinājis izskatīt iespēju par tiešu kontaktu starp Krievijas un Ukrainas līderiem.
Vienlaikus Kremlis uzsver, ka šādām sarunām jābūt rūpīgi sagatavotām un orientētām uz pozitīvu rezultātu, taču nekonkretizējot, ko tieši Krievija ar to ir domājusi.
“Ja Zelenskis patiesi ir gatavs tikšanās reizei, tad mēs viņu aicinām uz Maskavu. Un mēs nodrošināsim un garantēsim viņa drošību un nepieciešamos apstākļus,” sacīja Ušakovs.
Kijivas nostāja
Zelenskis vairākkārt ir uzsvēris, ka sarunas ar Putinu nav iespējamas saskaņā ar Krievijas ultimātiem. Turklāt Ukrainai ir Nacionālās drošības un aizsardzības padomes lēmums, kas aizliedz sarunas ar pašreizējo Krievijas prezidentu. Tomēr pati tikšanās ideja netiek noraidīta.
Iepriekš Ukrainas mediji ziņoja, ka Zelenska un Putina tikšanās ideja esot ļoti tuvu realizācijai. Ja trīspusējo sarunu kārta Abū Dabī noslēgtos veiksmīgi, nākotnē varētu pavērties iespēja augsta līmeņa tikšanās rīkošanai Maskavā vai Kijivā.