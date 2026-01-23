“Tirdzniecības bazuka” – šis Eiropas solis paredz ļoti bargas sekas. Kādas – skaidro Slaidiņš 0
Par tā saukto “tirdzniecības bazuku” pret ASV daudzām pasaules valstīm uzliktajiem tarifiem, kas plašāk pazīstami kā vienkārši piespiešanas instrumenti, savā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” sprieda Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.
Tas ir likums, kas Eiropas Savienībai ļauj reaģēt uz ekonomisko šantāžu no ārpussavienības valstu puses. Protams, tas nav izdevīgi – ir skaidrs, ka ASV ir svarīgs tirdzniecības partneris, tomēr šis likums paredz ļoti bargas sekas, ja kādas valstis grib uzspiest savu gribu ES vai tās dalībvalstīm.
