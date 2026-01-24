“Viena riebīga uzparikte ir šis “Kņazs Vandāls no Novgorodas”!” Majors atklāj, no kā ukraiņiem tiešām jābaidās 0
Krievijas rīcībā esošais populārākais FPV drons ar optiskās šķiedras kabeli “Kņazs Vandāls no Novgorodas” ir viena riebīga uzparikte. Kurskas apgabalā tieši tas palīdzēja apturēt Ukrainas bruņoto spēku tālāku virzību – par šo okupantu ieroci vairāk pastāstīja Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.
Kā viņš norādīja TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”, kopš tā laika šī drona izmantošana ir paplašinājusies. Ir jau modifikācijas ar termokamerām sērijveida ražošanā, kas ļauj šos dronus izmantot arī naktīs, un šobrīd tiek strādāts pie tā, lai drons varētu nolidot vismaz 50 kilometru.
Tas ir paredzēts Ukrainas kaujas tehnikas iznīcināšanai – no tā cieš tiešām daudz Ukrainas tehnikas; iznīcināt to var tikai divos veidos. Kādas vēl nepatīkamas spējas ir šim dronam, skatieties pievienotajā video.