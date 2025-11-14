“Mūs Latvijā tin ap pirkstu, un jūs neko nedarāt!” Aivis Ceriņš tiešraidē pārmet Ministru prezidentes parlamentārajai sekretārei 12
11. novembrī Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā neviennozīmīgi tika vērtēti “Jaunās vienotības” (JV) Saeimas frakcijas sagatavotie grozījumi Enerģētikas likumā, kas paredz ieviest regulētu tarifu neatkarīgajiem siltumenerģijas ražotājiem Rīgā.
“Ja mēs runājam par inflāciju kopumā, tā ir augstāka nekā tika prognozēts, šī gada budžetā bija ierakstīta 3,6% inflācija, bet jāatzīst, ka šo inflāciju lielā mērā izskaidro Rīgas tarifi. Bija vesela virkne sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, kuru tarifu palielināja sabiedrisko pakalpojumu regulators, viens to tiem bija Rīgas siltums, lielā mērā tas ietekmē šo inflāciju. Šobrīd Saeimā ir diskusijas, te ir jautājums gan Rīgas domei, gan ekonomikas ministrijai, kā šo jautājumu risināt,” TV24 dārgo dzīvi Latvijā komentē Karina Ploka, Ministru prezidentes parlamentārā sekretāre (JV).
“Nereklamējot opozīcijas politiķus, bet Kulbergs jau labu laiku raksta par Rīgas Siltuma tarifiem. Arī es esmu iedziļinājies šajā jautājumā. Tautas valodā runājot, mūs vienkārši tin ap pirkstu. Un jūs neko nedarāt tajā lietā. Mums būtu lētāks siltums nekā Viļņā un Tallinā, bet neviens neko nedara, kā ir tā ir, man ir cemme!” raidījuma vadītājs Aivis Ceriņš atbild.
Opozīcijas deputāts Andris Kulbergs (AS) apgalvoja, ka regulētais tarifs reiz jau bija ieviests, bet nestrādāja un nedeva efektu. Līdz ar to šāds lēmums jau iepriekš ticis atcelts. Savukārt valdošās koalīcijas politiķis Edmunds Cepurītis (P) piekrita iecerei par tarifa griestu mehānisma ieviešanu. Iecere sēdē tika vairākkārt pieminēta, bet balsojums par to nenotika, jo grozījumi nebija šodienas darba kārtībā.
Komisijas sēdē tika pārrunāta situācija ar koģenerācijas procesā saražotā atlikuma siltuma izmantošanu un siltumenerģijas tirgus veidošanu tā, lai tiktu samazināts siltumenerģijas tarifs Rīgā.
Ka norādīja AS “Latvenerego” regulācijas lietu vadītājs Kristaps Ločmelis, būtiski ir palielināt akumulācijas jaudas Rīgā. Viņa ieskatā, Rīgā ir siltuma jaudas pārbagātība, bet “šaurā vieta” ir spēja akumulēt šo siltumu. Tādēļ esot jārisina problēma, kā saražoto siltumu uzglabāt.
Kā ziņots, “Jaunās vienotības” (JV) Saeimas frakcija sagatavojusi grozījumus Enerģētikas likumā, kas paredz ieviest regulētu tarifu neatkarīgajiem siltumenerģijas ražotājiem Rīgā.
Likumprojekts tapis, reaģējot uz situāciju Rīgas siltumenerģijas tirgū, kur atsevišķos periodos, kad nav konkurences, siltumenerģijas cenas ir būtiski paaugstinājušās, ļaujot atsevišķiem uzņēmumiem gūt lielu peļņu.
“Šobrīd Rīgas siltumenerģijas patērētāji atrodas slēgtā tirgū, kur viņiem nav alternatīvas izvēles. Mūsu pienākums ir nodrošināt, lai šajā tirgū cenas būtu taisnīgas un ekonomiski pamatotas. Likumprojekta pieņemšana veicinās cenu stabilitāti, nodrošinot prognozējamību mājsaimniecībām un uzņēmumiem, kā arī mazinās inflācijas spiedienu,” JV paziņojumā medijiem norādījis deputāts Jānis Patmalnieks (JV).
Turklāt, ierobežojot pārmērīgu peļņu slēgtā tirgū, likuma grozīšana varētu samazināt nepieciešamību pēc sociālā atbalsta maksājumiem iedzīvotājiem un veicināt godīgāku konkurenci enerģētikas nozarēm, uzsvēris deputāts.
Jaunais regulējums noteiks, ka neatkarīgais siltumenerģijas ražotājs, kas pārdod vairāk nekā divu miljonu megavatstundu siltumenerģiju lielam siltumapgādes sistēmas operatoram, piemēram, AS “Rīgas siltums”, nedrīkstēs pārdot to par cenu, kas pārsniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) noteikto tarifu.
Ja līdz 2026. gada 31. augustam uzņēmumam nebūs noteikts tarifs, tas zaudēs tiesības piedalīties siltumenerģijas iepirkumos, līdz tarifs tiks apstiprināts. Tarifu izstrādi un apstiprināšanu nodrošinās SPRK.
2024. gadā neatkarīgo siltumenerģijas ražotāju, kas piegādā enerģiju AS “Rīgas siltums”, peļņas rādītāji sasniedza ievērojamus līmeņus – vairākiem uzņēmumiem rentabilitāte pārsniedza 15%, atsevišķiem ražotājiem sasniedzot gandrīz 30%, skaidroja frakcijā.
LETA jau ziņoja, ka parlamentārieši pirms nedēļas lēma izveidot parlamentārās izmeklēšanas komisiju, lai analizētu Rīgas centralizētās siltumapgādes sadārdzinājuma iemeslus un ar to saistītos enerģētiskās drošības riskus.