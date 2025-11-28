Foto: AFP/ SCANPIX/ LETA

“Viss uz pusi lētāks”, “Es vēl joprojām kaifoju”! Latvieši atklāj, kur ir izdevīgākās “Black Friday” atlaides 0

LA.LV
7:03, 28. novembris 2025
Stāsti Pieredze

Gada gaidītākais iepirkšanās notikums ir klāt – “Black Friday”! Milzīgas atlaides, karstākie piedāvājumi un īsts cenu karš, kas ilgst tikai dažas dienas. Tagad ir īstais brīdis iegādāties sen kārotās lietas par ievērojami zemākām cenām. Soctīklotāji dalās savos atradumos, kur tad nopirkuši dažādas preces ar vislielākajām atlaidēm.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Kamēr Auns jau rīkojas, Vēzis vēl tikai domā… Nosaukti zodiaka zīmju pāri, kuri nekad nespēs sastrādāties
10 lietas, kas bez žēlastības jāizmet no mājas līdz Jaunajam gadam. Vismaz viena no tām ir teju katram
Ārkārtas situācija Krievijas Bruņoto spēku 69. divīzijā: karavīrs, atgriežoties no gūsta, nošāvis savus biedrus
Lasīt citas ziņas
CITI ŠOBRĪD LASA
Stiprs vējš, slideni ceļi un ledus lietus – piektdiena nāk ar brīdinājumiem
Tramps: ASV drīz sāks sauszemes operācijas
“Tas ir par Eiropas drošību, uzbrukumu un Krieviju!” Putins piedāvā parakstīt dīvainu vienošanos
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Vai nu maksā, vai ej prom! Klienti sašutuši par “Bites” jauno obligāto maksājumu, no kura nav iespējams atteikties
“Viena puse strādā nelegāli, otra – dzīvo no pabalstiem jau 20 gadus.” Darba tirgus daudziem rada neizpratni
“Vai tas ir kārtējais “ieberziens”?” Sieviete pieķer veikalu, kas manipulē ar akcijas cenām
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.