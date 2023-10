Ramona uzskata, ka klasē skolotājam jābūt starp bērniem, nevis jāsēž klases priekšā “uz troņa”. Foto: no privātā arhīva

Lietuvā pirmdien streikojuši vairāk nekā 2000 pedagogu







Lietuvā pirmdien streikojuši vairāk nekā 2000 skolotāju un citu izglītības darbinieku, liecina Lietuvas Nacionālās izglītības aģentūras dati..

Līdz plkst.14 par savu dalību streikā bija paziņojušas 133 izglītības iestādes, kas ir 6,34% no visām valsts izglītības iestādēm.

Tajās streikoja 2329 no vairāk nekā 58 000 darbinieku. No tiem gandrīz 1800 bija skolu skolotāji.

Lielākais streikotāju skaits bija Klaipēdā, Viļņā, Alītā, Panevēžā un Kaišadores rajonā. Dažās pašvaldībās streikoja 27% skolotāju, citās – 2%.

Aptuveni pusē pašvaldību streiks vispār nenotika.

Līdzīga situācija bija arī piektdien, kad sākās skolotāju beztermiņa streiks un tajā piedalījās vairāk nekā 2000 pedagogu.

Lietuvas Izglītības darbinieku arodbiedrība izsludināja streiku pēc tam, kad neizdevās panākt vienošanos ar Izglītības, zinātnes un sporta ministriju par darba apstākļiem un atalgojuma palielināšanu pedagogiem.

Valdība ierosina nākamgad skolotāju algas paaugstināt divos posmos: no janvāra par 10% un no septembra – vēl par 10%, lai skolotāju vidējā alga sasniegtu 130% no vidējās algas valstī.

Savukārt arodbiedrība pieprasīja palielināt skolotāju algas par 20% no šā gada septembra un vēl par 30% no nākamā gada janvāra, kā arī izvirzīja citas prasības – samazināt skolēnu skaitu klasēs, samazināt skolotāju darba slodzi un uzlabot darba apstākļus.

15.septembrī notika skolotāju brīdinājuma streiks.





























































