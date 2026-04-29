Līvānu novada pašvaldība: atbalstāmi tiesībsardzes centieni mainīt bāriņtiesu sistēmu 0

18:51, 29. aprīlis 2026
Ziņas Latvijā

29. aprīlī Līvānu novada pašvaldībā aizvadīta pašvaldības vadības tikšanās ar tiesībsardzi Karinu Palkovu un Tiesībsarga biroja pārstāvjiem, lai pārrunātu aktuālos tiesību aizsardzības jautājumus, īpašu uzmanību pievēršot bāriņtiesu lomai, darba kvalitātei, vienotai praksei un starpinstitucionālajai sadarbībai.

Kokteilis
Lielais maija horoskops visām zodiaka zīmēm – gaidāmi emocionāli un nozīmīgi notikumi
Kokteilis
Padomju cilvēka ieradumi, kas noved pie nabadzības: no tiem jau sen bija jāatsakās
Trauksmes zvani arī no Vācijas: atvaļināts ģenerālis brīdina par Putina plāniem Baltijā
Lasīt citas ziņas

Līvānu novada pašvaldība atbalsta Tiesībsarga biroja aktualizēto nepieciešamību pēc padziļinātas un datos, profesionālajā pieredzē un bērna labāko interešu principā balstītas diskusijas par bāriņtiesu sistēmas pilnveidi, tostarp par institucionālā modeļa, funkciju sadalījuma, darba kvalitātes un vienotas prakses jautājumiem.

“Bāriņtiesu pienākumi ietver tiesisku un ārkārtīgi niansētu jautājumu risināšanu, tamdēļ uzskatām, ka šīs funkcijas jādeleģē tiesu varai, tas būtu nozīmīgs solis pretī vienotai un objektīvai tiesību piemērošanai bērnu aizsardzības jomā. Pašvaldībām, savukārt, jāstiprina preventīvais darbs un dažādu speciālistu pieejamība ģimenēm,” uzsver Līvānu novada domes priekšsēdētājs Dāvids Rubens.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Padoms no mana maka jums par brīvu!” Sieviete atklāj, kā, nododot analīzes, ietaupīt vairākus desmitus eiro
Trauksmes zvani arī no Vācijas: atvaļināts ģenerālis brīdina par Putina plāniem Baltijā
“Nekad nav viegli atvadīties no tā, ko patiesi mīli.” Sevastova noslēdz tenisistes karjeru

Šobrīd Līvānu novada pašvaldības bāriņtiesas štatu veido pieci darbinieki: priekšsēdētājs, trīs locekļi un sekretārs. Personām, kuras pretendē uz amatu bāriņtiesā, jābūt vismaz 30 gadus vecām un jāatbilst augstākās izglītības prasībām. Pašvaldībām nereti ir sarežģīti piesaistīt kvalificētus darbiniekus, ņemot vērā augstās prasības, kas aktualizē atbilstoša cilvēkresursa pieejamības problēmu arī bāriņtiesu jomā.

Tikšanās Līvānos apliecina pašvaldības gatavību iesaistīties konstruktīvā dialogā par bērnu tiesību aizsardzības sistēmas attīstību Latvijā arī nacionālā līmenī. Līvānu novada pašvaldība atbalsta koordinētu, uz bērna labākajām interesēm vērstu pieeju, kuras mērķis ir sabiedrības uzticēšanos lēmumiem, kas skar bērnus un ģimenes.

