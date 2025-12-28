“Lūk, kāda cilvēcība mūsu valstī!” Sarmīti un vēl 138 000 bērnu mammas Latvijā Saeima tikko nobalsoja apšmaukt un pamest likteņa varā 0
Krista Draveniece

Foto. Scanpix/AP Photo/Francisco Seco
Krista Draveniece
12:09, 28. decembris 2025
Stāsti Pieredze

Pensija vecumdienās ir vienīgais ienākumu avots lielākajai daļai Latvijas senioru. Diemžēl mammas, kurām bērni piedzima laika posmā no 1991. līdz 1995. gadam, ir apšmauktas, jo nezināja, ka viņām ik mēnesi brīvprātīgi jāiemaksā sociālā nodokļa maksājums.

Tā rezultātā viņām šie pieci gadi netiek ieskaitīti darba stāžā, līdz ar to arī netiek ieskaitīti pensijas aprēķinos. Tajā laika posmā piedzima vairāk kā 138 000 bērnu, kas turpina attīstīt valsti, bet viņu mammas ir piekrāptas. Viena no šīm mammām ir Sarmīte, kura LA.LV atsūtījusi arī savu stāstu.

“Arī es saskāros ar šo likumu par sociālā nodokļa maksājumiem. Pateicoties tam, ka nebiju informēta par šo likumu, zaudēju 5 gadus darba stāža, jo laikā no 1994.g.- 1999.g. kopu slimo meitiņu- gulošu bērnu invalīdu no dzimšanas.

Nezināju, ka no invaliditātes pensijas, kas tolaik bija 50 lati, man vēl jāmaksā sociālais nodoklis. Šī nauda bija mums uz abām, jo nevarēju strādāt, biju vajadzīga slimajai meitiņai un vēl 2 jaunākiem bērniem.

Kad pēc daudziem gadiem to uzzināju, teicu, ka tagad varētu trūkstošo nodokli iemaksāt, man atbildēja, ka ar atpakaļejošu datumu tas nav iespējams.

Pie tam vēl VSAA darbiniece man pateica, ka man pensija tikšot aprēķināta tieši no 1991.-1995.gadam pamatā, jo 1967.g dzimušajiem rēķinās no šiem gadiem.

Tātad man ir garantēta viszemākā pensija. Lūk tāda ir cilvēcība mūsu valstī. Bēdīgi, bet fakts.”

Lai šo kļūdu labotu, valstij būtu jāsamaksā 3,1 miljonu eiro. Pensiju speciālā budžeta pārpalikumā šāda nauda esot, jo nākamajā gadā šis pārpalikums plānots ar 430 miljoniem eiro. Nacionālā apvienība aicināja decembra sākumā šo ideju atbalstīt, bet vairākums to noraidīja.

