Foto: Ieva Leiniša/LETA

Dodies droši, tur par ieeju nebūs jāmaksā! Jāņu nakts ceļvedis: pasākumi Rīgā un reģionos 0

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LA.LV
7:02, 23. jūnijs 2026
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Jāņu nakts (no 23. uz 24. jūniju) Latvijā tradicionāli tiek sagaidīta ar plašu pasākumu programmu visā valstī, un arī šogad dažādos novados un pilsētās notiks daudzveidīgi pasākumi. Vairākās vietās ieeja būs bez maksas, sniedzot iespēju ikvienam piedalīties svētku aktivitātēs.

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Piedāvājums šovasar pārsteidz ar savu dažādību, apvienojot gan populāru estrādes mākslinieku koncertus un dejas līdz rīta gaismai, gan mierīgākus, tradīcijās balstītus svētku rituālus un folkloras kopu priekšnesumus.

Lai palīdzētu orientēties plašajā klāstā, esam apkopojuši spilgtākās bezmaksas svinību vietas. Ieskaties ceļvedī un uzzini, kādas iespējas šogad tiek piedāvātas tavā apkārtnē vai citviet Latvijā.

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