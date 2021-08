Foto: Shutterstock

Maģiskās eņģeļu stundas no 21. līdz 27.augustam: kādas vēlmes piepildīsies







Lūgšanas, ko tu lūdz savam Sargeņģelim var izteikt jebkurā mirklī, taču ezotēriķi uzskata, ka katru dienu ir tikai dažas maģiskās eņģeļu stundas, kurās lūgšanas sasniedz dzirdīgas ausis.

Lūgt pēc palīdzības tu vari saviem vārdiem, jo pats galvenais šajā ir būt patiesam un neizlikties – ja tev ir patiešām nepieciešama Visuma palīdzība, nekautrējies to palūgt.

Lūk, maģiskās eņģeļu stundas no 21. līdz 27. augustam:

Sestdiena, 21.augusts: šajā dienā no 10:14 līdz 10:57 palūdz eņģelim, lai viņš palīdz tev izvairīties no ļaunuma.

Svētdiena, 22.augusts: pievilināt veiksmi un mīlestību tev palīdzēs tavs Sargeņģelis. Palūdz to viņam laikā no 10:20 līdz 11:15.

Pirmdiena, 23.augusts: būt pasargātam no meliem un māņiem, iegūt aizsardzību no tiem te palīdzēs tavs eņģelis. Palūdz viņam to no 11:30 līdz 12:20.

Otrdiena, 24.augusts: atpazīt īstos draugus un ienaidniekus tev palīdzēs lūgšanas. Palūdz to eņģelim laikā no 08:35 līdz 09:20.

Trešdiena, 25.augusts: šajā dienā no 12:05 līdz 12:50 lūdz eņģelim, lai viņš tev palīdz “atmodināt” tavus dziļi apslēptos talantus.

Ceturtdiena, 26.augusts: gūt panākumus darbā, projektos un mācībās tev palīdzēs veiksme. Lai tas notiktu, palūdz par to eņģelim laikā no 08:36 līdz 09:26.

Piektdiena, 27.augusts: vērsies pie sava Sargeņģeļa ar lūgšanām laikā no 12:16 līdz 13:05. Viņš tev atsūtīs zīmes, kurām sekojot, tu nonāksi uz veiksmes ceļa.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.