Vai tiešām šeit? Atklāta iespējamā vieta, kur varētu notikt Zelenska un Putina tikšanās 0
Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un Krievijas diktatora Vladimira Putina sarunas, par kuru sagatavošanu paziņojis Baltais nams, varētu notikt Ungārijā, ziņu aģentūrai “Reuters” pavēstīja augsta ranga avots ASV prezidenta administrācijā.
Avots neatklāja detaļas, piebilstot, ka Krievijas varasiestādes vēl nav oficiāli paziņojušas, ka piekrīt šādām sarunām.
Savukārt Francijas prezidents Emanuels Makrons intervijā raidsabiedrībai LCI pauda viedokli, ka Ženēva Šveicē varētu būt piemērota vieta šādu sarunu norisei.
“Sarunas varētu uzņemt neitrāla valsts, iespējams, Šveice – es rosinu Ženēvu -, vai kāda cita valsts,” norādīja Francijas prezidents.
Pirmdien pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu un Eiropas sabiedrotajiem ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka tiek gatavota Zelenska un Putina tikšanās.
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, kurš piedalījās sarunās Baltajā namā, sacīja, ka Zelenska un Putina tikšanos plānots sarīkot tuvāko divu nedēļu laikā.
Tikmēr Šveice nodrošinās Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam imunitāti, ja viņš ieradīsies šajā valstī uz sarunām par mieru Ukrainā, neraugoties uz Starptautiskās Krimināltiesas (SKT) izdoto apcietināšanas orderi, otrdien paziņoja Šveices ārlietu ministrs Ignacio Kasiss.
Zināmos apstākļos diktators varēs ierasties Šveicē, preses konferencē norādīja ministrs.
Pērn Šveices valdība definēja “noteikumus par imunitātes piešķiršanu personai, uz kuru attiecas starptautisks apcietināšanas orderis. Ja šī persona ierodas uz miera konferenci, nevis ja tā ierodas privātu iemeslu dēļ,” klāstīja Kasiss.
Kasiss sacīja, ka Šveice ir pilnībā gatava rīkot šādu tikšanos, un uzsvēra savas militāri neitrālās valsts ilgstošo pieredzi šajā jomā.
Tomēr ministrs norādīja, ka Krievijas attieksme kļuvusi vēsāka pret Šveici, kas ir nolēmusi pievienoties Eiropas Savienības pret Krieviju noteiktajām sankcijām.
Kasiss sacīja, ka pēdējo mēnešu laikā, sazinoties ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, viņš ir “pastāvīgi atkārtojis šo gatavību” organizēt šādas tikšanās.
“Man teica, ka, kopš Šveice pieņēmusi Eiropas sankcijas, viņi, protams, zaudējuši zināmu vēlmi to darīt Šveicē,” viņš piebilda.
Kasiss kā precedentu minēja Šveicē nule notikušo pasaules parlamentu priekšsēdētāju konferenci, kuru apmeklēja arī Rietumu sankcijām pakļautā Krievijas parlamenta augšpalātas priekšsēdētāja Valentīna Matvijenko.
Šveice paziņoja, ka tā rīkojusies saskaņā ar tiesību aktiem un starptautiskajiem nolīgumiem.
Šveices varasiestādes var atļaut izņēmumus attiecībā uz ceļošanas ierobežojumiem, “jo īpaši, ja persona ceļo, lai piedalītos starptautiskā konferencē”, ziņu aģentūrai AFP toreiz skaidroja Šveices Ārlietu ministrijas pārstāvis.
Putins pēdējo reizi apmeklēja Ženēvu 2021.gada jūnijā, lai tiktos ar toreizējo ASV prezidentu Džo Baidenu.
Pēdējās divpusējās sarunas starp Krieviju un Ukrainu notika Stambulā. Maskava Turciju uzskata par salīdzinoši draudzīgu, neraugoties uz tās dalību NATO.