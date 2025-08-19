“Tā ir “trollēšana” un Eiropas nicināšana!” Igors Rajevs pasaka visu, kā ir 4
“Es domāju, ka tā ir tīrā trollēšana. Tas ir izdarīts speciāli, lai tracinātu visus cilvēkus. Vai viņš domā par PSRS atjaunošanu? Nē, es domāju, ka tam nav pamata, vismaz šobrīd. Šī ir Eiropas Savienības nicināšana!” Lavrova izvēlēto kreklu, dodoties uz Aļasku, TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” komentē Igors Rajevs, Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), IeM parlamentārais sekretārs, NBS rezerves pulkvedis.
Jau ziņots, ka Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, ierodoties Aļaskā uz svarīgu tikšanos ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, izsauca ievērojamu uzmanību ar savu apģērba izvēli – viņš bija tērpies džemperi ar uzrakstu “CCCP”, kas ir saīsinājums Padomju Sociālistiskajai Republiku Savienībai (PSRS) krievu valodā.
Šis simboliskais žests, kas tika plaši izplatīts sociālajos medijos un aprakstīts ārvalstu medijos, tiek interpretēts kā pārdomāts vēstījums, kas atspoguļo Krievijas politiskās ambīcijas un nostalģiju pēc pagātnes.