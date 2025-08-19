Pagājušajā naktī pie slimnīcas durvīm pusnaktī atstāj džemperī ievīstītu jaundzimušo: mediķi ko tādu 30 gadu laikā piedzīvo pirmo reizi 10
Pirmdienas vakarā Lietuvā, pie Kaišiadoru slimnīcas durvīm tika atrasts pamests zīdainis. Meitenīte izskatījās iznēsāta un svēra 3 kilogramus 100 gramus, vēsta Lrytas.lt.
“Bijušie darbinieki stāsta, ka šāds incidents noticis pirmo reizi 30 gados, kopš te strādāts. Kaišadorēs šāda gadījuma vēl nekad nav bijis. Visi ir šokā. Tā kā mums nav bērnu stacionāra nodaļas, tika izsaukta ātrā palīdzība, un jaundzimušais bērniņš tika nogādāts Kauņas Universitātes klīnikā. Tika informēta policija,” Elta pastāstīja Kaišadoru slimnīcas vadītājs Linas Vitkus.
Tiek uzskatīts, ka meitenīte tikko bija piedzimusi, nabassaite bija pārgriezta. Blakus bērnam tika atstāti arī egļu zari, iespējams, kā veiksmes vai laimes simbols.
Pēc ārstu teiktā, kāds pāris reizes pieklauvēja pie nodaļas durvīm, un tad personāls atrada pamesto zīdaini. Apkārt neviena vairs nebija.
Zīdainis bija ietīts sievietes džemperī, tur bija arī pāris segas, sievietes šalle. Tas notika pulksten 23.50 Kaišadorēs, Beržyno ielā, pie Kaišadoru slimnīcas durvīm.
Tēvs, māte, aizbildnis vai cits bērna likumiskais pārstāvis, atstājot nepilngadīgu bērnu, kurš nespēj par sevi parūpēties, bez nepieciešamās aprūpes ar nolūku no viņa atbrīvoties, tiek sodīts ar piespiedu darbu vai brīvības ierobežošanu, vai arestu, vai brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības un adopcijas dienesta Kauņas apgabala bērnu tiesību aizsardzības departamenta vadītājs Deivids Aiduks stāsta, ka incidents Kaišadorēs ir ārkārtējs gadījums Lietuvā.
“Dzīvība ir vērtīga, tāpēc pat sarežģītā situācijā, nolemjot neaudzināt bērnu, vissvarīgākais ir saglabāt viņa dzīvību. Tātad, ja vecāki nolemj neaudzināt jaundzimušo, pastāv iespējas atstāt bērnu drošā vidē, nevis pie slimnīcas durvīm!”
“Pašlaik jaundzimušais atrodas drošībā, Kauņas klīnikā, kur par viņu rūpējas ārsti. Kad mazulis būs gatavs un viņu varēs izrakstīt no medicīnas iestādes, viņam tiks atrasti aizbildņi, kas turpinās par viņu rūpēties,” komentārā Eltai sacīja Valsts bērnu tiesību aizsardzības un adopcijas dienesta Kauņas apgabala bērnu tiesību aizsardzības departamenta vadītājs Aiduks.
Vecāku identitāte nav zināma, un tiesībsargājošās iestādes turpinās izmeklēt šo lietu.