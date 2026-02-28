Jūsu skaistās tulpes vāzē var izrādīties baiss ienaidnieks kaķim un pat apdraudēt viņa veselību un dzīvību 0
Vai tavs kaķis pēkšņi ir sācis grauzt tulpes vai citas puķes, kas atrodas mājās? Nedomājiet, ka tas ir tikai “joks” no viņa puses – pat viena ziedlapiņa kaķim var būt bīstama.
Šajā rakstā uzzināsiet, kāpēc tulpes ir bīstamas kaķiem, kā atpazīt saindēšanās simptomus un ko darīt, ja mājdzīvnieks jau paspējis tās sakošļāt.
Kaķi bieži grauž augus, īpaši tos, kas smaržo un ir svaigi, piemēram, grieztos ziedus. Taču daudzi augi ir indīgi, tostarp tulpes.
Tulpes satur toksisko laktonu (tulpipalīnu A un B), kas piešķir pumpuriem spilgto krāsu. Toksīns ir ne tikai ziedlapiņās, bet arī kātos, lapās un sīpolos.
Ja kaķis apēd tulpi, tas var izraisīt smagu vemšanu, caureju, siekalošanos, nomāktību un pat krampjus vai patoloģisku sirds ritmu – nepieciešama tūlītēja veterinārārsta palīdzība.
Daudzi domā, ka ziedlapiņas ir nekaitīgas, jo cilvēkiem tās ir ēdamas un ir saldas, taču kaķiem viss ir citādi.
Arī vāzē esošais ūdens nav drošs. Tulpes tajā izdala toksīnus, ko kaķim nevajadzētu dzert. Organismā uzkrājušies toksīni var izraisīt vemšanu, krampjus un aizkuņģa dziedzera iekaisumu.
Bez tūlītējas ārstēšanas 24–48 stundu laikā var attīstīties daļēja vai pilnīga nieru mazspēja, un neārstēta saindēšanās var beigties letāli trīs līdz septiņu dienu laikā.
Ja kaķis sakošļājis tulpes:
- Nekavējoties izņem no mutes visu atlikušo augu.
- Nodrošini svaigu ūdeni, lai daļēji atšķaidītu toksīnus.
- Ja parādās simptomi – vemšana, caureja vai krampji – nekavējoties dodies pie veterinārārsta.
Ārā kaķi parasti dod priekšroku parastajai zālei, tāpēc dārzā tulpes reti rada problēmas. Taču mājās, viesistabā, situācija ir pavisam cita – īpaši, ja nav pieejama alternatīva, piemēram, kaķu zāle.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.