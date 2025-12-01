Sulīgs, sātīgs un tiiiik ļoti gards! Viltotais zaķis ar speķi 0
Māra Lapsa, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”
Sastāvdaļas
• 0,5 kg maltas liellopa gaļas un cūkgaļas
• 150 g caurauguša speķa
• 2 olas
• 2 baltmaizes šķēles
• 1 sīpols
• 100 ml ūdens
• 1 tējkarote paprikas pulvera
• ¼ tējkarote maltu melno piparu
• 1 tējkarote kaltēta timiāna
• 1 tējkarote sāls
• 2 tējkarotes sinepju
Mērcei
• 200 g skābā krējuma
• 50 g saldā krējuma
• 1 selerijas zariņš
• ½ tējkarotes cukura
Pagatavošana.
Bļodā sadrupina maizi, pārlej ar ūdeni un uzbriedina aptuveni 10 minūtes. Pievieno malto gaļu, sasmalcinātu sīpolu, olas, sinepes, timiānu, paprikas pulveri, sāli un piparus. Samīca mīkstu mīklu. Ja nepieciešams, pielej vēl nedaudz ūdens.
No mīklas veido garenu klaipiņu, ko pārklāj ar speķa šķēlēm. Cep cepeškrāsnī 175 °C aptuveni 50 minūtes.
Saputo saldo krējumu un sajauc to ar skābo krējumu. Pieber sasmalcinātu seleriju un cukuru, ievieto ledusskapī, lai ievelkas.
Viltoto zaķi sagriež šķēlēs un pasniedz ar mērci un dārzeņiem.
Maizi var aizstāt ar 4 ēdamkarotēm sasmalcinātu vārītu kartupeļu vai 4 ēdamkarotēm rīvmaizes, ko iepriekš uzbriedina.
PADOMI MALTĀS GAĻAS SAGATAVOŠANĀ
• Malšanai vispiemērotākā ir cūkgaļa, jo vajadzīgās proporcijās ir gan speķis, gan liesums.
• Liellopa maltā gaļa ir bez taukiem, tāpēc, gatavojot kotletes vai ko citu, vislabāk pievienot mazos gabaliņos sagrieztu cūkgaļas speķi, lai galaprodukts būtu sulīgāks.
• Vistas un tītara gaļai pietiek gan treknuma, gan liesuma, tāpēc nevajag likt klāt citu gaļu. Ja šķiet, ka tomēr būs par sausu, malumam var pievienot skābo krējumu un kotletes pasautēt.
• Medījuma maltā gaļa ir ļoti liesa, tāpēc sulīgumam ieteicams klāt likt cūkas speķi.
DER ZINĀT
• Uzturā ieteicams lietot iespējami jaunāka liellopa gaļu. Jo vecāks dzīvnieks, jo muskuļaudi rupjāki, vairāk ir arī saistaudu, tāpēc gaļai nepieciešama ilgāka termiskā apstrāde, lai tā būtu pietiekami mīksta.
• Cūkgaļā ir mazāk saistaudu, tā saglabā labas garšas īpašības, būdama gan silta, gan auksta.
• Vistas gaļai raksturīgi mīksti muskuļaudi un ir mazāk saistaudu nekā citu mājdzīvnieku gaļai. Pēc termiskās apstrādes kotletes ir viegli sagremojamas.
• Tītara gaļa pēc sastāva ir līdzīga vistas gaļai, taču bagātīgāka ar vitamīniem un minerālvielām.
• Visvērtīgākā ir gaļa no ķermeņa vietām, kas dzīvnieka dzīves laikā bijušas mazkustīgas. Liellopa un cūkas gaļai tie ir muguras filejas un karbonādes gabali, šķiņķa daļa, liellopiem arī augšējās un iekšējās ciskas. Tajos ir maz saistaudu, toties ir ļoti daudz muskuļaudu, ko cilvēka organisms labi pārstrādā un izmanto.