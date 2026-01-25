Foto: pexels.com

Aizmirsti tradicionālās brokastis: jaunums, kas var pilnībā izmainīt tavus ēšanas paradumus 0

Veselam.lv
7:22, 25. janvāris 2026
Veselam Uzturs

Vai esi kādreiz no rīta sajutis kāri pēc sātīgas sviestmaizes vai vakardienas makaroniem? Tu neesi vienīgais! Bet vai ir pieņemami tradicionālo brokastu ēdienu vietā izvēlēties iecienītus pusdienu ēdienus.

Kokteilis
FOTO. “Muzikālās bankas” vadītājas kleita vēl nav nekas: vai atceries šos drosmīgos latviešu slavenību tērpus? 95
Kokteilis
Atlaišana, naudas un veselības problēmas: kuras zodiaka zīmes šogad būs vislielākās zaudētājas?
Kokteilis
Skorpioni perfekcionisti, bet Zivis – netīro krūžu karalienes: nekārtīgāko zodiaka zīmju tops
Lasīt citas ziņas

Ēst pusdienu ēdienus brokastīs pats par sevi nav slikti, taču ir svarīgi pievērst uzmanību uzturvielu līdzsvaram un enerģijas līmenim. Sabalansētām brokastīm ideālā gadījumā vajadzētu ietvert olbaltumvielas, veselīgos taukus un pilngraudus, lai efektīvi nodrošinātu enerģiju dienas sākumā. Kultūras normas būtiski ietekmē brokastu izvēli, tāpēc ir pieļaujama liela elastība attiecībā uz to, kas tiek uzskatīts par brokastu ēdienu.

Populāras izvēles, piemēram, brokastu tortiljas, granulas bļodas un sāļā putra, var apmierināt vēlmi pēc “pusdienu” garšām, vienlaikus saglabājot ēdiena uzturvērtību. Ieklausīšanās savā ķermenī un personīgo ēdiena vēlmju pieņemšana veicina veselīgas attiecības ar uzturu. Maltīšu sagatavošana iepriekš un tradicionālo brokastu produktu apvienošana ar pusdienu ēdieniem var radīt daudzveidīgāku un patīkamāku rīta rutīnu.

Maltīšu laika nozīme

CITI ŠOBRĪD LASA
Pārsteigums! Judzis pēc 2 gadu pārtraukuma atkal uz skatuves Latvijā; viņš pievienojies slavenai apvienībai
Kokteilis
Magones Liedeskalnas bijušais mīlnieks viņas grāmatas atvēršanas svētkos bildinās citu slavenību. Kura ir laimīgā?
Kokteilis
Zināms, kurš radījis, iespējams, 2026. gada apspriestāko kleitu

Maltīšu laiks ietekmē vielmaiņu un vispārējo veselību. Regulāras ēdienreizes palīdz uzturēt stabilu enerģijas līmeni un veicina efektīvu gremošanu.

Brokastis: pareizs dienas sākums

Brokastis iedarbina jūsu dienu — tās nodrošina organismu ar svarīgām uzturvielām un uzlabo kognitīvās funkcijas. Sabalansētas brokastis parasti ietver olbaltumvielas, veselīgos taukus un pilngraudus.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Receptes
Gardēžu brokastu recepte: sviestmaize ar lasi un olu
Veselam
Eksperts pārsteidz ar atbildi: Tieši šīs ir veselīgākās brokastis pasaulē!
Labākās brokastis svara zudumam: vīriešiem un sievietēm tās atšķiras
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.