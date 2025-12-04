“Maksāt par neuzņemtiem migrantiem nebūtu prātīgi…” Politiķis atklāj, kas patiesībā notiek 0

19:33, 4. decembris 2025
Migrācijas jautājums atkal nonācis dienaskārtībā, un arī Latvijā izskan jautājums – vai mums vajadzētu rīkoties līdzīgi kā Lietuvai. TV24 raidījumā “Ziņu top” Eiropas Parlamenta deputāts (“Renew Europe”/LA) Ivars Ijabs uzsver: šis nav tikai tehnisks jautājums par summām, bet gan plašāks drošības un politiskās ietekmes stāsts.

Vai mums būtu jāņem piemērs no Lietuvas? Ijabs jau pašā sākumā precizē, ka ir svarīgi saprast, par kādiem cipariem tiek runāts. “Maksāt naudu par neuzņemtiem migrantiem, ja paskatāmies uz mūsu budžetu un budžeta deficītu, nebūtu pats prātīgākais,” skaidro Ijabs.

Eiropai un mums visiem nedraudzīgi spēki migrācijas tēmu centīsies “vārīt un kurināt”. Ja paskatās, tad jau šobrīd ir pilns internets ar Krievijas blogeriem, kuri ir uzkurināti un stāsta, ka Eiropa brūk kopā, jo viss ir pilns ar migrantiem.

Ijabs norāda, ka 90 procentos gadījumu tās ir pilnīgas muļķības, taču šis stāsts norezonē daudzus arī Eiropā. Tāpat viņš atzīst, ka Zviedrijai ir nopietnas problēmas, bet tas nenozīmē, ka “Eiropa iet bojā”.

Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, tad Lietuva uzņems pusi no Eiropas Savienības (ES) jaunajā Migrācijas paktā paredzētajiem migrantiem, bet par pārējo neuzņemšanu tiks veiktas iemaksas, nolēma valdības komisija migrācijas jautājumos.

Kopējais ieguldījums Migrācijas pakta izpildē tiks sadalīts proporcionāli: 50% – ar personu uzņemšanu, bet otra puse – ar finansiālu ieguldījumu, paziņoja Iekšlietu ministrija.

Komisija šādu lēmumu pieņēma pēc tam, kad bija izvērtētas valsts iespējas, migrācijas situācija reģionā un pašvaldību provizoriskās iespējas uzņemt cilvēkus. Kā norādīja Iekšlietu ministrija, komisija izvērtēja arī Seima Eiropas lietu un Ārlietu komisiju viedokli, ka atbildība par migrācijas un patvēruma plūsmu pārvaldību būtu jāsadala visā ES.

“Lietuva ir kopienas dalībvalsts, un solidaritāte šeit nav tikai formalitāte, tā ir mūsu kopējā drošība un savstarpēja atbildība. Eiropas Savienības valstis mums palīdz, atbalsta mūsu robežu aizsardzību, tāpēc mums ir jārīkojas godīgi un partnerībā.

Jauktais modelis ļauj mums līdzsvarot finansiālās izmaksas, mūsu integrācijas spējas un reģiona specifiku. Tas ir racionāls lēmums, kas parāda, ka mēs varam būt solidāra valsts, vienlaikus saglabājot līdzsvarotu un atbildīgu pieeju,” norādīja iekšlietu ministrs Vladislavs Kondratovičs.

Galīgo lēmumu par migrantu uzņemšanu valdība pieņems tuvākajā laikā.

