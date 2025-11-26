Iekšlietu ministrijas pārstāvis par migrācijas situāciju: Mēs esam riska grupā “var izveidoties spiediens” 0
Migrācijas jautājums Eiropas Savienībā (ES) ir aktuāls un uz to risinājums tiek meklēts no 2015. gada. ES dalībvalstis atkal ir jaunu izaicinājumu un risinājumu meklēšanas priekšā. Situāciju raidījumā “Globuss” izklāsta Iekšlietu ministrijas (IeM) valsts sekretāra vietnieks Kaspars Āboliņš.
Eiropas Komisija (EK) pirmo reizi sagatavojusi un nodevusi dalībvalstīm izskatīšanai ikgadējo Eiropas ziņojumu par patvēruma un migrācijas situāciju ES. “Solidaritāte ir ES līgumos nostiprināts princips, kas ir saistošs, un mēs to pilnībā atzīstam, bet arī šis mehānisms paredz, ka ir iespēja dalībvalstīm pierādīt, ka viņu situācija ir specifiska,” skaidro IeM pārstāvis.
ES migrācijas un patvēruma politikas ziņojums paredz iedalīt skartās dalībvalstis trīs kategorijās – dalībvalstis, kuras skar migrācijas spiediens; dalībvalstis, kurās ir migrācijas spiediena risks; dalībvalstis, kuras saskaras ar ievērojamu migrācijas situāciju. Šobrīd EK Latviju ir iekļāvusi to dalībvalstu grupā, kurā ir “migrācijas spiediena risks”.
K. Āboliņš norāda, ka Latvija ar darbībām pierobežām veicina spiediena riska neveidošanos, taču EK ir saskatījuši, ka Latvijai šāds risks apstāv. “Ja personas lielā plūsmā tiktu pāri [robežai], protams, Latvija kļūtu par atbildīgo dalībvalsti par šo personu pieteikumu izskatīšanu un izveidotos spiediens. Tāpēc mēs esam grupā, kas ir riska grupa,” saka K. Āboliņš norādot, ka riska grupā kopumā iekļautas 12 no 27 ES dalībvalstīm.
