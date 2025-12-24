Psihologs nosauc īpašību, kas piemīt visiem veiksminiekiem – vidusslānis to nav apguvis 0
Teju ikviens parasti cenšas gūt panākumus, tāpēc pastāvīgi meklē iedvesmu un padomus no tiem, kuriem, kā šķiet, dzīve ir perfekti sakārtota. Lai gan lielākā daļa cilvēku domā, ka veiksmīgie ir veiksmīgi tāpēc, ka ir ļoti bagāti un inteliģenti, motivēti un ar kādu īpašu talantu, patiesībā tā nav.
Kas tieši piemīt cilvēkiem ar augstiem sasniegumiem, kas ļauj viņiem būt tik veiksmīgiem? Šī viena īpašība ir pietiekami vienkārša, lai to varētu iekļaut savā dzīvesveidā arī vidusmēra cilvēks.
Kā raksta portāls YourTango, visiem cilvēkiem ar augstiem sasniegumiem ir kopīga īpašība — īpaša aizrautības un neatlaidības kombinācija savu ilgtermiņa mērķu sasniegšanā, ko vidusmēra cilvēks nav trenējis.
Neatlaidība ir grūts darbs – tā ir spēja praktizēt to, ko vēl nevari izdarīt perfekti, un tad sākas runa arī par izturību.
Labā ziņa ir tā, ka ikviens, ne tikai tie, kas sasnieguši augstus rezultātus, var iemācīties neatlaidību.
“Cilvēka prasmes ir talanta un piepūles kombinācija. Sasniegumi ir prasmju un piepūles kombinācija. Talants – tas ir lieliski, bet bez piepūles tas pazudīs,” ekspertu citē medijs.
Cilvēki ar patiesu talantu reti paļaujas tikai uz šo vienu lietu; parasti viņiem piemīt arī zināma apņēmība. Tas nozīmē spēju turpināt darīt savu lietu arī tad, kad sajūsma norimst vai viss šķiet apnicis.
Neatkarīgi no tā, vai tu sevi klasificē kā augsti sasniegušu cilvēku vai nē, tās ir prasmes, ko ikviens, kurš ir gatavs praktizēt, var apgūt.