Orbāns brīdina: 2025. gads var būt pēdējais miera gads Eiropā 0
Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns pieļāvis iespēju, ka 2025. gads ir pēdējais miera gads Eiropā.
Trešdien publicētajā intervijā laikrakstam “Magyar Nemzet” Orbāns norādījis, ka pēdējais lielais karš Eiropā beidzies 1945. gadā un ka kopš tā laika pagājuši 80 gadi.
“Notiek finansu, militārās un politiskās varas pārdale, kas var pat izprovocēt karu. Militārā spriedze Eiropā ir Rietumeiropas un Eiropas Savienības (ES) pagrimuma sekas,” apgalvojis Orbāns.
Viņaprāt, mēs tuvojamies karam. Vienlaikus Orbāns apgalvojis, ka, pateicoties viņam, pagājušajā nedēļā esot izdevies nobremzēt tuvošanos karam, jo ES samitā netika pieņemts lēmums par iesaldēto Krievijas līdzekļu izmantošanu Ukrainas finansēšanai.
Tomēr tuvošanās karam neesot apturēta, bet tikai palēnināta, žēlojies Ungārijas valdības vadītājs, kas joprojām uztur prokrievisku kursu.