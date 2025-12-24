Viktors Orbāns
Viktors Orbāns
Foto. Scanpix/LETA/NICOLAS TUCAT / AFP

Orbāns brīdina: 2025. gads var būt pēdējais miera gads Eiropā 0

LETA
17:09, 24. decembris 2025
Viedokļi

Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns pieļāvis iespēju, ka 2025. gads ir pēdējais miera gads Eiropā.

Kokteilis
“Katrs drosmīgs lēmums nesīs rezultātus.” Astroloģe nosauc divas zodiaka zīmes, kurām tuvojas liela veiksme
Veselam
Pamosties plkst. 2.00 vai 3.00 naktī bez iemesla? Iespējams, pie vainas kāds no šiem pārtikas produktiem
Kokteilis
10 lietas, ko darīja 80. gadu bērni un kas šokētu mūsdienu bērnus
Lasīt citas ziņas

Trešdien publicētajā intervijā laikrakstam “Magyar Nemzet” Orbāns norādījis, ka pēdējais lielais karš Eiropā beidzies 1945. gadā un ka kopš tā laika pagājuši 80 gadi.

“Ilgu laiku masu iznīcināšanas kodolieroči atturēja kontinenta tautas no kara. Visi uzskatīja, ka Eiropas konflikts neizbēgami pāraugs pasaules kodolkarā. Šīs bailes darbojās 80 gadus,” atzinis Ungārijas premjers. “Taču tagad parādās pilnīgi jauna pasaule.”
CITI ŠOBRĪD LASA
Putins apvainoja Ukrainu: ASV publisko sarunu, kas atklāj Kremļa plānus
Ne tikai pludmales un kalni: atklājas, kur patiesībā Ziemassvētkos dodas pasaules miljardieri
Vai pamanīji? Ziemassvētku vecīša kamanas vakar manītas virs Latvijas

“Notiek finansu, militārās un politiskās varas pārdale, kas var pat izprovocēt karu. Militārā spriedze Eiropā ir Rietumeiropas un Eiropas Savienības (ES) pagrimuma sekas,” apgalvojis Orbāns.

Viņaprāt, mēs tuvojamies karam. Vienlaikus Orbāns apgalvojis, ka, pateicoties viņam, pagājušajā nedēļā esot izdevies nobremzēt tuvošanos karam, jo ES samitā netika pieņemts lēmums par iesaldēto Krievijas līdzekļu izmantošanu Ukrainas finansēšanai.

Tomēr tuvošanās karam neesot apturēta, bet tikai palēnināta, žēlojies Ungārijas valdības vadītājs, kas joprojām uztur prokrievisku kursu.

“Šodien Eiropā ir divas nometnes – kara atbalstītāji un miera atbalstītāji. Tagad pārsvars ir kara spēkiem. Brisele grib karu, Ungārija grib mieru,” apgalvojis Orbāns.
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
ASV prezidenta bijušais padomnieks: “Eiropā ir tikai viens līderis, kurš varētu tikt galā ar Trampa prokrievisko uzvedību”
“Pilnībā neaizsargāta!” Britu medijs nosauc vājāko valsti Eiropā cīņā pret Krieviju
Rihards Kols: Kamēr agresora nauda ir drošībā, rēķinu maksā eiropieši
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.