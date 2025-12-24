“Tipisks Ukrainas priekšlikums!” Kremlis noraida Ukrainas un ASV miera plānu un pieprasa izmaiņas 0
Maskava nepiekrīt vairākiem Ukrainas kara izbeigšanas ietvara dokumenta fundamentāliem punktiem, vēsta “Bloomberg”.
Krievija plāno panākt ASV miera plāna jaunākās versijas pārskatīšanu un jau gatavo savas pretprasības, aģentūrai “Bloomberg” pavēstīja anonīms avots, kurš ir pietuvināts Kremlim.
Pēc viņa teiktā, Maskava uzskata Ukrainas un ASV kopīgo 20 punktu plānu tikai par sākumpunktu. Krievija norāda, ka dokumenta pašreizējā forma neņem vērā tās galvenās intereses un atstāj pārāk daudz neatbildētu fundamentālu jautājumu.
Maskavas galvenās bažas saistītas ar Ukrainas armijas nākotni. Krievija uzstāj uz stingriem ierobežojumiem attiecībā uz Ukrainas bruņoto spēku lielumu un to rīcībā esošo ieroču veidiem pēc kara, savukārt plāna projektā ir ierosināts ierobežot Ukrainas armiju līdz 800 000 karavīru.
Kremlis arī pieprasa garantijas par Ukrainas neitrālo statusu pat tad, ja tā virzīsies uz Eiropas Savienību, un ir piesardzīgs pret NATO tālāku paplašināšanos uz austrumiem.
Turklāt Maskava uzskata, ka plānā trūkst skaidrības par krievu valodas statusu, sankciju likteni un Rietumos iesaldētiem Krievijas aktīviem, un šie jautājumi esot obligāti jāapspriež.
Sarunas turpināsies
Vladimirs Putins vēl nav publiski komentējis plānu, lai gan Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņojis, ka kontakti ar ASV turpināsies. Kremļa pārstāvis Kirils Dmitrijevs jau informējis prezidentu par nesenajām sarunām ar Amerikas pārstāvjiem.
Kijiva atzīst, ka domstarpības ar Vašingtonu joprojām pastāv, tostarp par teritoriāliem jautājumiem un Zaporožjes atomelektrostacijas likteni.
Tomēr Volodimirs Zeļenskis paziņojis, ka puses ir panākušas ievērojamu progresu un sarunas ir tuvu vienošanās panākšanai par galvenajiem noteikumiem. Savukārt ASV nevēlas, lai Krievija pilnībā noraidītu plānu, jo baidās no sarunu pilnīgas izjukšanas.