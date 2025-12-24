“Cilvēkiem vairs nav svarīgi, vai operators ir licencēts.” Azartspēļu nozare brīdina par bīstamu pavērsienu Latvijā 0
Licencēto azartspēļu nozare Latvijā stagnē, aģentūrai LETA pauda Latvijā licencēto azartspēļu biedrības (LLAB) izpilddirektore Līga Līce.
Viņa norādīja, ka 2025. gada deviņos mēnešos kopējie ieņēmumi bijuši par 1% mazāki nekā 2024. gada deviņos mēnešos. Turpinās tendence sarukt klātienes segmentam, kura ieņēmumi bija par 15% mazāki nekā pērn šajā pašā periodā.
Klātienes sektora ieņēmumi šogad neatbilst Finanšu ministrijas (FM) prognozei, kas nozīmē, ka nepiepildīsies arī nākamajam gadam izteiktā FM prognoze, ko veicinās arī neplānotā nodokļu paaugstināšana.
Līce atzīmēja, ka šādos apstākļos valstij un regulatoram ir jāapzinās, ka pārāk liela nodokļu sloga un ierobežojumu rezultātā, kas noteikti licencētai nozarei, tā zaudē konkurētspēju pret nelegālo sektoru, kas nozīmē lielāku ēnu ekonomiku.
Šī tendence norāda uz to, ka Latvijā nelicencētie jeb nelegālie azartspēļu operatori gūs arvien lielāku popularitāti un nākotnē pieaugs ēnu ekonomikas īpatsvars nozarē, viņa pauda.
Līce minēja, ka šogad turpināja sarukt klātienes azartspēļu segments, savukārt interaktīvo spēļu segmentā novērojams ļoti neliels pieaugums, kas pielīdzināms stagnācijai.
Nozare turpina tiesvedības par zaudējumu kompensāciju saistībā ar Saeimas prettiesisko lēmumu slēgt attālināto azartspēļu nozari Covid-19 pandēmijas laikā.
Turpinājās intensīvs darbs pie grozījumiem Azartspēļu un izložu likumā, tāpat norisinājās vairāki tiesvedības procesi par pašvaldību prettiesiskajiem lēmumiem ierobežot klātienes azartspēļu nozares darbību.
Viņa atzīmēja, ka Latvijā ir tapis pārskats par ārstēšanās un sociālās rehabilitācijas pieejamību personām ar azartspēļu atkarības problēmām. Tika apkopota atbildīgo valsts un pašvaldību institūciju informācija un dati šajā jomā.
Secinājumi pēc pārskata ir, ka Latvijā nav ticamu un visaptverošu datu par procesu, tostarp azartspēļu atkarību problemātiku. Uzskaite notiek dažādās, savstarpēji nesalāgotās sistēmās, dati nav salīdzināmi, bet pieejamā finansējuma izlietošanas efektivitāte nav izsekojama, viņa norādīja.
Lai situāciju labotu un veidotu ilgtspējīgu valsts uzskaites un atbalsta sistēmu attiecībā uz procesu atkarībām, nepieciešamas izmaiņas normatīvajos aktos, un LLAB plāno izstrādāt priekšlikumus, pauda Līce.
LLAB apvieno 10 azartspēļu organizatoru, kas ir saņēmuši licenci azartspēļu organizēšanai Latvijā, tostarp SIA “PAF Latvija”, SIA “Viensviens”, SIA “Latsson Licensing”, SIA “Optibet”, SIA “Laimz”, SIA “Klondaika”, SIA “Alfor”, SIA “Olybet Latvia”, SIA “Olimpic Casino Latvia” un SIA “Tonybet”.