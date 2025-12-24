Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis teica, ka Rīgā ir 90 spēļu zāles, kurām jārēķinās ar licences zaudēšanu.
Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis teica, ka Rīgā ir 90 spēļu zāles, kurām jārēķinās ar licences zaudēšanu.
Foto: Gatis Dieziņš/LETA

“Cilvēkiem vairs nav svarīgi, vai operators ir licencēts.” Azartspēļu nozare brīdina par bīstamu pavērsienu Latvijā 0

LETA
18:07, 24. decembris 2025
Viedokļi

Licencēto azartspēļu nozare Latvijā stagnē, aģentūrai LETA pauda Latvijā licencēto azartspēļu biedrības (LLAB) izpilddirektore Līga Līce.

RAKSTA REDAKTORS
“Cik ilgi šo tolerēsim Vecrīgā?” Rīdzinieci sadusmo uz ielām tirgoto preču sortiments
Veselam
“Iestājas slimnīcā ar metastātisku resnās zarnas vēzi, kuru kā hemoroīdus “ārstējusi” kaimiņiene!” Profesors nobažījies par sabiedrības bezatbildību
“Amerikāņi tiktu iznīcināti trīs sekundēs.” Ukrainas komandieris atklāti par ASV plāniem, drošības garantijām un Krievijas patiesajiem mērķiem
Lasīt citas ziņas

Viņa norādīja, ka 2025. gada deviņos mēnešos kopējie ieņēmumi bijuši par 1% mazāki nekā 2024. gada deviņos mēnešos. Turpinās tendence sarukt klātienes segmentam, kura ieņēmumi bija par 15% mazāki nekā pērn šajā pašā periodā.

Klātienes sektora ieņēmumi šogad neatbilst Finanšu ministrijas (FM) prognozei, kas nozīmē, ka nepiepildīsies arī nākamajam gadam izteiktā FM prognoze, ko veicinās arī neplānotā nodokļu paaugstināšana.

CITI ŠOBRĪD LASA
Ziemassvētku karstvīns – salds un aromātisks, bet cik bīstams?
Absurds! Tiešām soda par tukšiem konteineriem? Soctīklos uzvirmo dusmas uz atkritumu apsaimniekotājiem
Gadu mijā gaidāms sals un sniegs: ciklons atnesīs ziemīgu laiku
Interaktīvās nozares daļa pieaugusi par 7%, kas nenosedz klātienes sektora kritumu, līdz ar to kopējie ieņēmumi no nozares krītas.

Līce atzīmēja, ka šādos apstākļos valstij un regulatoram ir jāapzinās, ka pārāk liela nodokļu sloga un ierobežojumu rezultātā, kas noteikti licencētai nozarei, tā zaudē konkurētspēju pret nelegālo sektoru, kas nozīmē lielāku ēnu ekonomiku.

Sabiedriskās domas aptauja liecina, ka 2025. gadā strauji palielinājies to regulāro spēlētāju īpatsvars, kuriem ir pilnīgi nesvarīgi, ka azartspēļu operators, kura interneta vietnē viņi spēlē, ir licencēts.

Šī tendence norāda uz to, ka Latvijā nelicencētie jeb nelegālie azartspēļu operatori gūs arvien lielāku popularitāti un nākotnē pieaugs ēnu ekonomikas īpatsvars nozarē, viņa pauda.

Līce minēja, ka šogad turpināja sarukt klātienes azartspēļu segments, savukārt interaktīvo spēļu segmentā novērojams ļoti neliels pieaugums, kas pielīdzināms stagnācijai.

Nozare turpina tiesvedības par zaudējumu kompensāciju saistībā ar Saeimas prettiesisko lēmumu slēgt attālināto azartspēļu nozari Covid-19 pandēmijas laikā.

Turpinājās intensīvs darbs pie grozījumiem Azartspēļu un izložu likumā, tāpat norisinājās vairāki tiesvedības procesi par pašvaldību prettiesiskajiem lēmumiem ierobežot klātienes azartspēļu nozares darbību.

Viņa atzīmēja, ka Latvijā ir tapis pārskats par ārstēšanās un sociālās rehabilitācijas pieejamību personām ar azartspēļu atkarības problēmām. Tika apkopota atbildīgo valsts un pašvaldību institūciju informācija un dati šajā jomā.

Secinājumi pēc pārskata ir, ka Latvijā nav ticamu un visaptverošu datu par procesu, tostarp azartspēļu atkarību problemātiku. Uzskaite notiek dažādās, savstarpēji nesalāgotās sistēmās, dati nav salīdzināmi, bet pieejamā finansējuma izlietošanas efektivitāte nav izsekojama, viņa norādīja.

Lai situāciju labotu un veidotu ilgtspējīgu valsts uzskaites un atbalsta sistēmu attiecībā uz procesu atkarībām, nepieciešamas izmaiņas normatīvajos aktos, un LLAB plāno izstrādāt priekšlikumus, pauda Līce.

LLAB apvieno 10 azartspēļu organizatoru, kas ir saņēmuši licenci azartspēļu organizēšanai Latvijā, tostarp SIA “PAF Latvija”, SIA “Viensviens”, SIA “Latsson Licensing”, SIA “Optibet”, SIA “Laimz”, SIA “Klondaika”, SIA “Alfor”, SIA “Olybet Latvia”, SIA “Olimpic Casino Latvia” un SIA “Tonybet”.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Ir jābeidz izlikties…” Liepiņa vērtē azartspēļu reklāmu aizliegumu Latvijā
Varbūt tas mazinās arī atkarību? Atsevišķām pārtikas precēm PVN samazinās, bet “izklaidei” – palielinās
Vēl viens teju pusmiljona laimētājs! Skaidrojam, kur mīt Latvijas “laimīgākās biļetes”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.